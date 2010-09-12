-ABD AÇIK'TA CLIJSTERS ŞAMPİYON ANKARA (A.A) - 12.09.2010 - Teniste sezonun 4. ve son ''Grand Slam'' mücadelesi olan ABD Açık'ta, tek bayanlarda Belçikalı Kim Clijsters şampiyon oldu. Finalde Rus Vera Zvonareva ile karşılaşan 2 numaralı seri başı Clijsters, rakibini 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek 3. kez ABD Açık'ta şampiyon oldu. 2005 ve 2009'da ABD açık şampiyonu olan Clijsters, maçı 59 dakikada kazandı. Maçta sadece 3 oyunu kaybeden Clijsters, böylece 1976'dan beri sadece 3 oyun kaybederek final kazanan ilk bayan tenisçi oldu. ABD Açık'ta 1976'da Chris Evert, Evonne Goolaging'i 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenmişti. Maçta Clijsters 15, Zvonareva 24 basit hata yaptı. Bir puanın ardından sinirlenerek raketini fırlatan Zvonerareva hakem tarafından uyarıldı. Clijsters, 2000 ve 2001'de şampiyon olan Venus Williams'ın ardından, ABD Açık'ta 2 kez üst üste şampiyon olan ilk kadın tenisçi oldu. 27 yaşındaki Kim Clijsters, ABD Açık'ta bu galibiyetiyle bu turnuvada üst üste 21. maçını kazanmış oldu. ABD Açık'ta tek erkeklerde final İspanyol Rafael Nadal ile Sırp Novak Djokoviç arasında bu gece oynanacak.