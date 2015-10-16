Türkiye Suriye'ye IŞİD'i vurdu mu?

Beyaz Saray'dan gece saatlerinde Suriye'de IŞİD'e karşı yürütülen operasyonla ilgili sıcak bir açıklama geldi. Açıklamada, Türkiye'nin IŞİD'e ait bir aracı vurduğu belirtilirken, askeri kaynaklar, Beyaz Saray'ın bu açıklamasını yalanladı.

NTV'nin edindiği bilgilere göre, koalisyon güçleriyle Türkiye'nin yürüttüğü hava harekatı sırasında hedef alınan binadan kaçanların bulunduğu bir araç vuruldu.

Ancak bu saldırı, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın aksine Türk F-16ları tarafından değil, İncirlik'ten kalkan bir silahlı ‘Predator’ tarafınden düzenlendi.

Hava harekatının Suriye'nin hangi bölgesinde gerçekleştiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, akşam saatlerinde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin IŞİD operasyonuna destek verdiğini açıklamıştı.

ABD’nin yaklaşık 65 ülkenin oluşturduğu uluslararası koalisyona öncülük ettiğini ve örgütün hedeflerinin koalisyon güçlerince vurulmaya devam ettiğini belirten Earnest, Türkiye'nin de Suriye'de ilk kez mobil haldeki bir aracı vurduğunu öne sürmüştü.