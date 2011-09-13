-ABD Açık Tenis Turnuvası'nın galibi Djokoviç NEW YORK (A.A) - 13.09.2011 - Sezonun 4. ve son grand slam turnuvası olan ABD Açık Tenis Turnuvası'nın erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal'ı yenen Sırbistanlı Novak Djokoviç, şampiyonluğu kazandı. New York'un dev Flusing Meadows belediye parkındaki kortlarda düzenlenen turnuvanın finalinde Sırp dünya şampiyonu 24 yaşındaki Djokoviç, 25 yaşındaki grand slam raketi İspanyol şampiyonunu 6-2, 6-4, 6-7, 6-1'lik setlerle yendi. 84 dakikalık üçüncü set Djokoviç'i çok terletti ve seti Nadal'a verdi. Tüm setler nefes kesti. 2011'de diğer iki grand slam Avustralya Açık ve Wimbledon'ı kazanan Djokoviç, ABD Açık'ta da zafere erişince bir sezonda 4 grand slam turnuvasından 3'ünü kazanan 6. oyuncu oldu. Tarihte bir sezonda 3 grand slam turnuvası kazananlara katılan Djokoviç, Rafael Nadal, İsviçreli Roger Federer, Avustralyalı Rod Laver, Amerikalı Jimmy Connors ve İsveçli Mats Wilander'le rekoru paylaştı. Wimbledon'dan önceki grand slam olan Fransa Açık 2011 Roland Garros'un şampiyonu Rafael Nadal'dı.