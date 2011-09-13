ABD Açık Novak Djokovic'in

T24 - Sezonun 4. ve son grand slam turnuvası Novak Djokovic'in oldu. ABD Açık Tenis Turnuvası finalinde Rafael Nadal'ı 3-1 ile geçen Sırp raket bu sezonun 3., kariyerinin de 4. grand slamını kazandı.





Sırp tenisçi Novak Djokovic, ABD Açık Tenis Turnuvası'nın final maçında İspanyol Rafael Nadal'ı 3-1 yendi.



Elde ettiği zaferin yanı sıra oynadığı oyun ile tüm tenisseverlere keyif veren ve bir tenisçide olması gereken tüm meziyetlere sahip olduğunu bir kez daha kanıtlayan Djokovic, ABD Açık'ı da kariyerine eklediği sezonda 3. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.



Djokovic, 4 saat 10 dakika süren maçın setlerini 6-2, 6-4, 6-7 ve 6-1 aldı. Oyunun kontrolünü elinden bırakmayan ve taktiğini oyuna istediği yansıtan, file önünü sıkça kullanan ve kısa toplarıyla seyirciyi coşturan Djokovic, müthiş başladığı sezona Wimbledon ve Avustralya Açık şampiyonluklarına ABD Açık'ı da ekleyerek devam etti.





