ABD, 800'den fazla göçmene 'yanlışlıkla' vatandaşlık verdi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın raporuna göre ABD için 'ulusal güvenlik endişesi taşıyan' veya 'yüksek göçmenlik yolsuzluğu' olan ülkelerden en az 858 kişiye 'yanlışlıkla' vatandaşlık verildi.

Sputnik’in haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, son dönemde en az 858 kişiye 'yanlışlıkla' vatandaşlık verildiğini ortaya koyan bir iç denetim raporu yayımladı. Genel müfettiş John Roth adıyla yayımlanan rapora göre ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu'na yapılan başvurularda farklı isim ve doğum yeri belirten bu kişilerin, kendi hükümetlerinden parmak izleri alınamadığı için tespit edilemediği kaydedildi.

Raporda, kağıt üzerine parmak basma şeklinde alınan parmak izlerinin elektronik olarak takip ve tespit edilemediği belirtildi ve söz konusu tüm dosyaların tek tek ele alındığı ifade edildi. Federal veri bankasında 315 bin göçmenin parmak izinin olmadığına işaret edilen raporda, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza biriminde bu kişilerden 148 bininin parmak izlerinin dijital ortama aktarılmayı beklediği belirtildi. ABD vatandaşı olduktan sonra güvenlik seviyesi yüksek birçok işe başvurma hakkı kazanan bu kişilerden üçünün havayollarında çalışmaya başladığı, birinin de polis olduğu kaydedilen raporda, söz konusu kişilerin iş haklarının geri alındığı bildirildi.