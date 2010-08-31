-ABD: 70 - BREZİLYA: 68 İSTANBUL (A.A) - 30.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu'nda basketbolseverlerin merakla beklediği maçta ABD, son saniyede Barbosa'nın şutunu değerlendiremeyen Brezilya'yı 70-68 yendi ve liderliğini sürdürdü. Maçın çekişmeli geçeceği ilk dakikadan itibaren kendini gösterdi. 8. dakikaya kadar denge bozulmazken, Brezilya bu dakikayı 20-19 önde geçti. Sert savunmasıyla rakibini pota altında sindiren Brezilya, Barbosa ile sayılar üretti. Rakibin agresif oyunu karşısında ritmini tutturamayan ABD ise sadece Durant ve Billups ile etkili olabildi. Barbosa'nın son dakika içindeki üçlüklerine engel olamayan ABD karşısında Brezilya, Splitter'in smaç basketiyle 1. periyot sonunda 6 sayılık üstünlük (28-22) yakaladı. Brezilya, oyunun temposunu aşağıda tutup rakibin atletik özelliklerini kullanmasını engellemeye çalıştı. Giovannoni ile bir basket daha bulan Brezilya, 11. dakikada 8 sayılık üstünlük (30-22) yakaladı. Tam saha presle rakibinin rahat sete yerleşmesini engellemeye çalışan ABD, Durant ile oyuna tutunmaya çalıştı. Rose ile sayı bulan ABD, 17. dakika içinde farkı bir sayıya (37-36) indirirken, mücadelenin ilk yarısını Brezilya 46-43 önde tamamladı. ABD'de ilk 20 dakikada Kevin Durant 19 sayı üretirken, Brezilya 11 üçlüğün 7'sini sayıya çevirerek dışardan etkili oldu. ABD, 3. periyotta müthiş bir savunma yaptı. 6 dakika içinde rakibine sadece 4 sayı izni veren ABD, Rose'un basketiyle 25. dakikada 52-50 ile skoru kendi lehine çevirdi. 26. dakikayı da Billups'un basketiyle 55-50 önde tamamlayan ABD karşısında Brezilya'nın skordaki krizini Machado üçlükle çözdü. Kalan dakikalarda Brezilya da iyi savunma yaptı ve 3. çeyrek 61-59 ABD üstünlüğüyle geçildi. Splitter'in 3. periyot sonunda 4. faule ulaşması Brezilya'nın pota altındaki direncini yitirmesine neden oldu. Ancak maç boyunca rakibinin tempo yapmasına izin vermeyen Brezilya, 32. dakikada Vieira'nın üçlüğüyle 32. dakikada 62-62 beraberliği yakaladı. 32. dakikada Vieira üçlükle 62-62 beraberliği sağladı. ABD hızlı hücumlardan sayılar bularak üstünlüğü tekrar eline aldı ve Rose'un basketiyle 38. dakika içinde 68-64 üstünlük yakaladı. Mücadelenin son dakikasına büyük bir heyecanla girildi. Maçın son dakikası içinde Billups ile basket bulan ABD, 70-66 öne geçti. Ancak Brezilya, Barbosa ile buna karşılık verince skor 70-68 oldu. ABD bitime 14 saniye kala Billups ile hücumu değerlendiremezken, Brezilya hücumunda Durant'ın yaptığı faul sonrası atışları kullanan Huertas bunları değerlendiremedi. Ribaundu alan Brezilya bir kez daha hücum ederken, Barbosa'nın pota altında şutu girmeyince ABD, çekişmeli karşılaşmayı 70-68 kazanarak üst üste 3. galibiyetini aldı. Brezilya ise bu sonuçla ilk yenilgisini elde etti. İlk yarıda potasında 46 sayı gören ABD, ikinci yarıda yaptığı iyi savunmayla rakibine 22 sayı izni verdi. ABD milli takımında Durant attığı 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Brezilya'da Splitter'in 13 sayı ve 10 ribauntluk performansı galibiyet için yetmedi. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Romualdas Brazauskas (Litvanya) xxx, Christos Christodoulou (Yunanistan) xxx, Stephen Seibel (Kanada) xxx ABD: Billups xxx 15, Rose xx 11, Iguoala x 3, Durant xxxx 27, Odom xx 8, Westbrook x 2, Gay x 1, Gordon x, Love x 3, Chandler x Brezilya: Garcia xx 5, Barbosa xx 14, Huertas xx 8, Vieira xx 16, Splitter xxx 13, Giovannoni x 5, Batista x, Becker x, Machado xx 7 1. Periyot: 22-28 Devre: 43-46 3. Periyot: 61-59