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Ekonomi

ABD, 60'tan fazla Çinli firmayı kara listeye aldı

Listede ABD'nin ticari sırlarını çalmaya teşebbüs eden firmalar da var

18 Aralık 2020 19:50

ABD Ticaret Bakanlığı 60'tan fazla Çinli şirketi kara listeye aldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerin belirli ABD teknolojilerini edinme kabiliyetinin sınırlanacağı, ABD'li ihracatçıların bu şirketlere satış yapmak için lisans başvurusu yapması gerekeceği belirtildi.

Açıklamaya göre, SMIC'in yanı sıra 60'ın üzerinde şirket ABD'nin ulusal güvenlik veya dış politika çıkarlarına aykırı olduğu düşünülen eylemleri nedeniyle kara listeye eklendi. 

Bakanlığın açıklamasında, bu şirketler arasında; Çin'deki insan hakları ihlallerine imkan tanıyan, Güney Çin Denizi'ndeki silahlanmayı ve hukuka aykırı denizcilik iddiaları destekleyen, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun programlarını desteklemek için ABD menşeli malları satın alan kuruluşlar ile ABD'nin ticari sırlarını çalmaya teşebbüs eden kuruluşların yer aldığı aktarıldı.

 

 

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