ABD 5.9'la sallandı





T24 - ABD'nin Virgina eyaletinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6 kilometre altında, başkent Washington'a 139 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin ülkenin doğu sahillerinde hissedildiği açıklandı.





AA'nın haberine göre, depremde Washington'da çalışanlar sokaklara döküldü. Mesai saati sırasında meydana gelen depremin hemen ardından iş yerlerini boşaltan başkentliler, soluğu cadde ve parklarda aldı. Özellikle iş yerlerinin ağırlıklı olduğu Virginia'da caddeler bekleyen insanlarla doluştu.





Amerikalıların birçoğu, depremin yarattığı şok etkisiyle uzun süre işine dönmek veya evine girmek istemezken, bazıları ise binalara tekrar giriş yapmaya başladı.





Depremden sonra Pentagon ve Capitol binalarının yanı sıra New York'ta mahkemeler ile John F. Kennedy ve Newark havaalanlarında kontrol kuleleri boşaltıldı. Amerikalı yetkililer, boşaltılan kontrol kulelerinin ve pistlerin hasar tespiti için inceleneceğini, bu işlemin birkaç saat süreceğini belirtti. Bu havaalanlarındaki uçuşlarda gecikmeler olduğu bildirildi.





ABD meteoroloji dairesi, 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede tsunami oluşmasının beklenmediğini açıklarken, federal yetkililer, Virginia'da deprem bölgesi yakınında 2 nükleer reaktörün devre dışı kaldığını, reaktörlerde hasar olmadığını duyurdu. epremden sonra tüm ulusal anıtların boşaltıldığı ve kapatıldığı da kaydedildi.





İtfaiye ve acil durum yetkilileri de sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden çok sayıda çağrı aldıklarını, depremde ölen ya da yaralanan olduğuna ilişkin henüz haber alınmadığını söylediler. Reuters muhabiri de depremin, Kanada'nın Toronto kentinde bile hissedildiğini söyledi.





Öte yandan 11 Eylül saldırılarının 10. yılının yaklaştığı bir sırada meydana gelen deprem, Amerikalılarda "bomba" korkusu da yarattı.

