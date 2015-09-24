ABD: 5,6 milyon parmak izi çalındı

Beyaz Saray, bilgisayar korsanlarının resmi kayıtlara ulaşarak en az 5,6 milyon memurun parmak izini çaldığını açıkladı. Yetkililer, Personel Yönetim Merkezi'nden çalınan parmak izi sayısının ilk tahminlerin çok üstünde olduğunu belirtti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Personel Yönetim Merkezi, ABD'de çalışan tüm memurlardan sorumlu. Merkez yaklaşık 21,5 milyon federal görevlinin kayıtlarını tutuyor.

Geçen Nisan ayında merkezin siber saldırıya uğradığı (hacklendiği) ortaya çıkmış, korsanların kimlik ve güvenlik bilgilerini çaldığı belirtilmişti.

Tüm sosyal güvenlik numaraları, isimleri adresler, sağlık, finansal ve biometrik veriler ele geçmişti.

'Parmak izi manipüle edilebilir'

Çalınan veriler arasında çok sayıda parmak izinin de olduğu ortaya çıktı.

Merkez, çalınan parmak izi bilgilerini kötü amaçlarla kullanma olanaklarının "sınırlı" olduğunu söylüyor.

Ancak teknoloji geliştikçe, bu izler örneğin kimlik bilgisi kanıtı olarak kullanılabilir.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) uzman bir grubun bu konuda çalıştığı ve çalınan verilerin gelecekte hangi şekilde kötüye kullanılabileceğini araştırdığı belirtildi.

Personel Yönetim Merkezi verileri çalınan kişileri bilgilendirmek için büyük bir proje hazırladıklarını bildirdi.

Pen Test Partners güvenlik şirketinden Ken Munro "Biometriklerle ilgili ilk günden bu yana en büyük endişe, iptal mevzusu. Örneğin kolaylıkla şifre değiştirilebilir ancak yeni parmak izi almak mümkün değil" dedi.

Çalınan parmak izleriyle ilgili açıklama, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD ziyareti öncesinde yapıldı.

Güvenlik uzmanları daha önce bilgisayar korsanlarının çaldığı bilgiler konusunda Çin'i suçlamış, Çin ise bu iddiaları hep reddetmişti.

Çinli lider Xi ile ABD Başkanı Barack Obama bu hafta siber güvenlik konusunda görüşmek üzere bir araya gelecekler.