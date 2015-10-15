ABD 50 ton mühimmatı Suriye'de PYD'ye mi gönderdi, Arap güçlerine mi?

ABD'nin Suriye'de IŞİD'le savaşan muhaliflere yaptığı 50 ton mühimmat yardımıyla ilgili tartışma sürüyor. ABD, yardımın 5 bin kişilik Arap milislere gittiğini savunurken, PYD Eş Başkanı Salih Müslim, “Bize de silah gönderildi” açıklamasında bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD'nin IŞİD'e karşı Irak ve Suriye'de yürüttüğü Doğal Kararlılık Operasyonu'nun sözcüsü Albay Steve Warren, C-17 uçağıyla havadan indirildiğini söylediği yardımın kendiliğinden koalisyon oluşturan 5 bin kişilik Suriyeli Arap grubuna verildiğini açıklamıştı.

Bu grubun sadece liderinin güvenlik taramasından ve özel bazı ekipmanın kullanımı konusunda eğitimden geçirildiğini kaydeden Warren, "Suriyeli-Arap koalisyonu savaşçıları" olarak tanımladıkları grubun IŞİD ile Rakka kenti civarında mücadele ettiği bilgisini verdi.

O uçak İncirlik'ten kalkmadı

Hürriyet'ten Tolga Tanış'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, yanlış kullanım ya da talimatlara uyulmaması halinde bir daha silah yardımı yapılmayacağını söylerken, mühimmatları havadan bırakan uçağın İncirlik Hava Üssü'nden kalkmadığını belirtti.

Müslim: Bize ve müttefiklerimize geldi





Suriye'de terör örgütü PKK çizgisindeki Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim ise ABD'nin kendilerine silah yardımı yaptığını doğruladı.



Müslim, PKK'ya yakın ANF sitesine verdiği demeçte, "Bize ve müttefik olduğumuz gruplara 50 ton silah gönderildi. Bu başlangıç, silahların devamı da gelecek. Silahlar sadece bize verilmedi. Bu silahlar ortak hareket ettiğimiz Arap gruplarına da verildi” dedi.



Müslim, “Bu silahlar ancak bize yeter... Bunlarla kendimizi DAİŞ’e karşı savunuyoruz. PKK’ye gitmesi veya Türkiye’de kullanılması söz konusu değildir...” diye konuştu.

"Daha çok mermi var"



Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Steve Warren, gönderilen askeri yardımın daha çok mermilerden oluştuğunu söyledi. Warren, 50 ton mühimmat arasında otomatik silah, saldırı tüfeği mermilerinin yanı sıra el bombaları, havan mermileri ve RPG-7 roketatar mermileri bulunduğunu açıkladı.

Ankara tepki göstermişti

50 ton mühimmatın havadan Suriye’deki PYD birliklerine atıldığı yönündeki iddialar üzerine Ankara, ABD ve Rusya’yı silah yardımları konusunda uyarmıştı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass önceki sabah Dışişleri Bakanlığı’na gitti. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi de bakanlığa çağrıldı.



Yardımın PYD birliklerine yönelik olduğu yönündeki iddialara Başbakan Ahmet Davutoğlu da tepki göstermişti. Davutoğlu, önceki gün gazetecilerle sohbetinde, "PYD’ye verilen yardımın PKK’ya gitmeyeceği konusunda kimse bize inandırıcı bir gerekçe söyleyemez. Irak’ta kullanıldığını, Türkiye’de kullanıldığını tespit edersek, PKK’ya yaptığımız müdahaleyi yapar, bulunduğu yerde silahları yok ederiz" demişti.