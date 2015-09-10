ABD 5 bin Suriyeli sığınmacıya kapılarını açmayı planlıyor

ABD Başkanı Barack Obama, Kongre'ye, ABD'nin gelecek yıl için dünya genelinden kabul edeceği sığınmacı sayısının artırılması teklifinde bulunurken, yönetimin 5 bin Suriyeli sığınmacıya kapıyı açmayı planladığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Senato Adalet Komitesi'nin Göçmenlik ve Ulusal Çıkarlar Alt Komitesi'ne, Obama'nın gelecek yıl için dünya genelinden sığınmacı kabulü rakamlarıyla ilgili teklifini sundu.



Senato'daki görüşmelerinin ardından açıklama yapan Kerry, ABD'nin kabul ettiği mülteci sayısını artırabileceğini belirtti ama belirli bir rakam vermedi.



Kerry, "Özellikle Suriye ve Avrupa'daki krizi idare edebilme noktasında rakamları değerlendiriyoruz" dedi.



Konuyla ilgili basına telekonferans düzenleyen ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililer de Kerry'nin, yıllık 70 bin olan sığınmacı kabul sayısının artırılmasını önerdiğini söyledi.



Bu sayının ne kadar artırılacağına yönelik soru üzerine Kerry'nin farklı rakam tekliflerinde bulunduğunu ifade eden yetkili, kesin bir bilgi veremeyeceğini açıkladı.



Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Kerry, bu rakamın gelecek yıl toplamda 75 bine çıkarılmasını istedi. Aradaki 5 bin kişilik ek sayının Suriyeli sığınmacılara ayrılacağı ifade ediliyor.



Bunun yanında, ABD'nin gelecek yıl için Afrika'dan sığınmacı sayısını da artırmayı amaçladığı belirtiliyor. Şu anda ABD, en fazla Myanmar, Irak ve Somali'den sığınmacı kabul ediyor.