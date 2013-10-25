'ABD 35 lideri dinledi'

İngiliz The Guardian gazetesi, Snowden'ın sızdırdığı belgelere dayandırdığı haberinde, ABD'nin 35 dünya liderini dinlediğini ileri sürdü ancak isim vermedi.

Gazete, eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelere dayandırdığı haberinde, 2006 yılında Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) ülkedeki kamu kuruluşlarına yolladığı gizli bir mesajı yayınladı.

Mesajda üst düzey kamu kuruluşu çalışanları, ellerinde bulunan yabancı liderlere ait kontak bilgilerini ulusal güvenlik ajansıyla paylaşmaya teşvik ediliyor.

Mesajda ayrıca yakın tarihte 35 dünya liderine ait 200 telefon numarasının kurumun eline geçtiği ve bu numaralardan 43'ünün daha önce bilinmediğinin altı çiziliyor.

Mesajda ele geçirilen telefon numalarları için "potansiyel istihbarat kaynağı" ifadesi kullanılıyor.

Almanya: Elimizde bilgi var

Almanya Hükümet Sözcüsü dün yaptığı açıklamada "Elimizde Başbakan Angela Merkel'e ait telefonların Amerikan kurumlarınca dinlenmiş olabileceğine işaret eden bilgiler var" demişti.

Gelişme üzerine Merkel de ABD Başkanı Obama'yı arayarak açıklama talep etmişti.

'Fransa'da 70 milyon görüşme kaydedildi'

Fransız Le Monde gazetesi, geçtiğimiz günlerde ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nın gizli dinleme programı hakkında 10 gazeteciden oluşan özel ekibiyle son aylarda yürüttüğü araştırmanın sonuçlarını açıklamıştı.

Haberde, NSA'nın sadece 10 Aralık 2012-8 Ocak 2013 tarihleri arasında Fransa'da 70 milyon telefon görüşmesini kaydettiği belirtilmişti.