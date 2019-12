-ABD "TÜRKİYE SİYASETİ"Nİ MASAYA YATIRDI WASHINGTON (A.A) - 13.08.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığında Türkiye siyasetinin masaya yatırıldığı üst düzey katılımlı bir toplantı düzenlendi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın başkanlık ettiği toplantıya, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Jack Lew, bakanlığın siyaset planlama direktörü Anne-Marie Slaughter, Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu müsteşar yardımcısı Philip Gordon ile diğer yetkililer katıldı. Bakanlık sözcüsü Mark Toner, günlük basın brifinginde konuyla ilgili sorular üzerine, toplantının "kurum içi bir toplantı" olduğuna işaret etti. ABD'nin dış politikası açısından büyük önem taşıyan belirli konularda bakanlık içinde her zaman toplantılar yaptıklarını, Türkiye hakkındaki toplantının da bunlardan birini oluşturduğunu ifade eden Toner, "Toplantı, düzenlemekte olduğumuz çok sayıda politika toplantısından biri, Türkiye üzerine bir kerelik yapılan bir toplantı değil" diye konuştu. Kendisine yöneltilen ısrarlı sorulara karşın, toplantının tam katılımcıları ve içeriğine dair somut bir bilgi vermeyen Toner, "Toplantıda İran konusu gündeme geldi mi?" sorusunu, "Bunu kestiremem. Türkiye ile ilişkilerimizde önemli konuların neler olduğunu biliyorsunuz" diye yanıtladı. -"DÜŞÜNCE KURULUŞU TARZINDA BİR TOPLANTI"- ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili de önemli konular, bölgeler ve ülkeler hakkında bu tür toplantılar yaptıklarına işaret ederek, Türkiye'nin de bunlar arasında yer aldığına dikkati çekti. Toplantının bakanlığın siyaset planlama dairesi tarafından gündeme konulduğunu ifade eden Yetkili, "Toplantının nihai amacı, düşünce kuruluşlarındaki toplantılar tarzında ve serbest bir biçimde, 'Doğru yönde mi ilerliyoruz? Ele alabileceğimiz başka alanlar var mı?" gibi soruların değerlendirilmesi. Bunlar, 'neredeyiz, nereye gitmeye ihtiyacımız var?' sorularının analizinin yapılmasına çalışılan, politikamızın ne olduğuna bakılan olumlu toplantılar" diye konuştu. Bakanlık yetkilisi, "Toplantının, bir tür politika değişikliğinin işareti mi olduğu" sorusuna, "hayır" yanıtını verdi. Türkiye ile ilgili toplantıya, bakanlık tarafından her sabah açıklanan, Clinton ve bakanlığın üst düzey yetkililerinin günlük programında da yer verildi. Yetkili, bu durumla alakalı olarak, "toplantı, bakanlık içinde her zaman yapılan toplantılardan birisiyse, neden önceden duyurusunun yapıldığı" sorusunu, "Günlük ve haftalık faaliyetlerimize ilişkin, mümkün olduğu kadar şeffaf olmaya çalışılıyor, kötü bir şey yok, bunun ötesinde bir şey değil" şeklinde yanıtladı. -"PKK, ORTAK DÜŞMANIMIZ"- Öte yandan, Bakanlık Sözcüsü Mark Toner, günlük basın brifinginde, terör örgütü PKK ile ilgili bir soru üzerine, PKK ile mücadelede Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim ve Irak hükümetiyle birlikte çalıştıklarına işaret ederek, PKK'nın, ortak düşmanları olduğunu kaydetti. Toner, "gerilimlerin yatıştırılması için neler yapıyorsunuz?" sorusu üzerine, "İşbirliği yapıyoruz, birbirimizle konuşuyor, iletişim kuruyoruz ve bu, gerilimlerin yatıştırılmasına yardım ediyor" diye konuştu.