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Dünya

ABD: "SALDIRI MÜNFERİT BİR OLAY" WASHINGTON (A.A)

24 Kasım 2010 20:43

-ABD: "SALDIRI MÜNFERİT BİR OLAY" WASHINGTON (A.A) - 24.11.2010 - ABD, Kuzey Kore'nin Güney Kore'nin bir adasına dün düzenlediği topçu saldırısının münferit bir olay olduğunu sandığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü P. J. Crowley, Kuzey Kore'nin topçu ateşinin münferit bir olay olduğuna inandıklarını, bunun kapsamlı bir kampanyanın  parçası olduğunu düşünmediklerini söyledi. Crowley, Çin'in, Kuzey Kore'nin provokatif davranışına son vermesi için nüfuzunu kullanmasını beklediklerini de belirtti. Sözcü, Pekin yönetiminin, durumu sakinleştirmek için "merkezi" rol oynayabileceğini ifade etti. Kuzey Kore dün deniz sınırının yakınında top ateşi açmış, Güney'in 1200-1300 kişinin yaşadığı Yeonpyeong adasına onlarca top isabet etmişti. Kore, Kuzey'in ateşine karşılık vermiş, çatışmada 2 Güneyli asker ölmüştü

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