T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD "IŞİD listesi"ni güncelledi

İstanbul, 18 Ağustos (DHA) – ABD Dışişleri Bakanlığı bir kararname ile IŞİD’in 30 yönetici ve ajanını belirleyerek, ABD mali sistemine girmesini engelledi

18 Ağustos 2017 22:00

İstanbul, 18 Ağustos (DHA) – ABD Dışişleri Bakanlığı bir kararname ile IŞİD’in 30 yönetici ve ajanını belirleyerek, ABD mali sistemine girmesini engelledi.
73 ülkenin dahil olduğu IŞİD’e Karşı Koalisyon’un örgütü yok etme planının bir parçası olan operasyon koalisyonun amacına yönelik büyük bir gelişme olarak görülüyor. Koalisyon IŞİD’i kendi bölgesinde vurarak, yeni üyeler edinmesini engelleyerek, mali gücünü aaltarak, sosyal medya üzerindeki propagandalırını engelleyerek ve Irakda yer alan kurtarılmış bölgelerde iskitrarı sağlamak gibi yöntemlerle örgüte karşı mücadele veriyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı Yabancı Terörist Organizasyonlar Dairesi’nin belirlediği isimler ise, Ahmad Alkhald, Abu Yahya al-Iraqi, Muhammad al-Isawi, Mubarak Mohammed A Alotaibi, Farah Mohamed Shirdon, Anjem Choudary, El Shafee Elsheikh, Mark John Taylor, Shane Dominic Crawford, Alexanda Amon Kotey, Abdelilah Himich, Basil Hassan, Abdullah Ahmed al-Meshedani, Anas El Abboubi, Abdiqadir Mumin, Mohamed Abrini, Aslan Avgazarovich Byutukaev, Salah Abdeslam, Rustam Aselderov, Emilie Konig, Boubaker Hakim, Maxime Hauchard, Shamil Izmaylov, Nasser Muthana, Sally Jones, Gulmurod Khalimov, Denis Cuspert, Amru al-Absi, Salim Benghalem, Lavdrim Muhaxheri, Abu Mohammed al-Adnani ve brahim Ali al-Badri oldu.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen IŞİD’inhalen aktif kolları ise Libya, Suudi Arabistan, Yemen, Cezayir,Caucasus Emirliği, Horasan ve Sinai Bölgelerinde belirlenirken, Jammaah Anshorut Daulah, Yarmouk Martyrs Brigade, Santoso, Mujahidin Indonesian Timur ve Jaysh Rijal al-Tariq al Naqshabandi  gruplarının da IŞİD ile bağlantılı olduğu duyuruldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ağustos DHAABD Dışişleri BakanlığıIŞİD’inABDIŞİD’e Karşı Koalisyon’unKoalisyon IŞİD’iIrakdaABD Dışişleri Bakanlığı Yabancı Terörist Organizasyonlar Dairesi’ninAhmad Alkhald Abu YahyaMuhammadMubarak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24