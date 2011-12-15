-ABD: "Esad, Türkiye için inanılmaz boyutta güvenlik tehdidi" WASHINGTON (A.A) - 15.12.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye konusundaki en kıdemli diplomatlarından Frederic Hof, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın Türkiye'ye ''inanılmaz boyutta'' ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyledi. ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilciliği ofisinde Bölgesel İşler Özel Koordinatörü Hof, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Ortadoğu ve Güney Asya Alt Komitesi'nde Suriye konulu oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Demokrat Parti Kentucky milletvekili Ben Chandler, oturumda Hof'a, ''Türkiye'nin Suriye konusunda nerede durduğuna dair bize fikir verir misiniz? Muhalefetin bazı unsurlarına barınak sağladığını biliyorum, ancak bu çabalarında hangi noktadalar? Bir noktada sınır ötesi bir askeri müdahale olasılığını değerlendiriyorlar mı? Esad rejimini devirme konusunda Türkiye'nin çabaları ne durumda?'' şeklinde bir soru sordu. Hof, bu soruya cevabında, ''Bence son birkaç ay içerisinde meydana gelen büyük gelişme, Türkiye'nin buradaki sorunun merkezi doğasını nasıl analiz ettiğinde yaşanan temel değişim. Türkiye kademeli olarak ancak geri dönülemez biçimde, Beşşar Esad'ın çözümün parçası olmadığı sonucuna vardı. Esad, sorunun bir parçası ve Türkiye'ye inanılmaz boyutta ulusal güvenlik tehdidi oluşturuyor'' diye konuştu. Türkiye'nin, muhalif grup Özgür Suriye Ordusu'na barınak sağladığını kaydeden Hof, ''Türklerin bize söylediği ki onlara inanmamak için bir nedenimiz yok, bu kişileri silahlandırmadıkları ve Suriye içerisine göndermedikleri şeklinde. Bu onların pozisyonu ve buna inanmamak için bir nedenimiz yok'' ifadesini kullandı. Hof, ''Eminim Türkiye şu anda, ortaya çıkabilecek çeşitli senaryolar temelinde çok farklı seçenekleri ve ihtimalleri inceliyordur. Suriye topraklarında güvenli bölgeler ya da herhangi bir şey tesis edilmesine yönelik herhangi yakın vadeli planlara dair bir bilgim yok'' diye konuştu. Suriye'ye yaptırımlara dair bir soru üzerine de tecrübeli diplomat, zaman içerisinde 7 yaptırım kategorisi belirlediklerini belirterek, bunları Suriye Merkez Bankası, Suriye ticari bankası, diğer finansal kuruluşlar, hükümet yetkilileri, şiddet eylemlerine karışan diğer bireyler, hükümet kurumları ve hükümet dışı kurumlar olarak sıraladı. Hof, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının bu 7 kategorinin 7'sini de kapsadığını, AB'nin ise 6 kategoride yaptırım uyguladığını belirterek, ''Buna, yaptırımların belki de en önemlisi olan, Suriye'den petrol ithalatının durdurulması da dahil'' ifadesini kullandı. ''Arap Birliği, yaptırımları tamamlaması halinde bu aşamada 7'de 3 olacak. Türkiye de 7'de 3 olacak. Dolayısıyla sanırım gelecekte çabamızın büyük kısmını, bu alanda ilave çalışmanın yapılıp yapılamayacağını görmek için Türkiye ve Arap Birliği ile çalışmak oluşturacak'' dedi.