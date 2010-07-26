-ABD "DOĞRUDAN GÖRÜŞME" İSTİYOR RAMALLAH (A.A) - 26.07.2010 - ABD'nin, Filistin lideri Mahmud Abbas'a, Filistin devletinin kurulması konusunda Başkan Barack Obama'nın yardımını istiyorsa, biran evvel İsrail ile doğrudan görüşmelere başlaması gerektiğini ilettiği bildirildi. Associated Press'in elde ettiği Filistin yönetiminin bir iç belgesine göre, ABD'nin Ortadoğu özel temsilcisi George Mitchell sözkonusu mesajı bu ay Abbas'a illetti. Filistinli başmüzakereci Saib Erekat da 36 sayfalık belgenin bu bölümlerini doğrulayarak, Abbas'a "Obama'nın yardımını istiyorsa, doğrudan görüşmelere başlaması gerektiğinin" bildirildiği söyledi. Ancak Erekat, ABD'nin, doğrudan görüşmeler olmazsa İsrail yerleşimlerinin yavaşlatılmasını garanti edemeyeceği yolunda bir uyarısının bulunmadığını kaydetti.