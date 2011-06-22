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Dünya

ABD "BİN ALİ" KARARINDAN MEMNUN WASHINGTON/PARİS (A.A)

22 Haziran 2011 02:15

-ABD "BİN ALİ" KARARINDAN MEMNUN WASHINGTON/PARİS (A.A) - 21.06.2011 - ABD yönetimi, Tunus'un devrik devlet başkanı Zeynelabidin Bin Ali ve eşinin 35'er yıl hapse mahkum edilmesini, "ileriye doğru atılmış büyük bir adım" olarak niteledi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, yaptığı açıklamada, "Daha 6 ay önceye kadar Tunus adalet sistemi sorunluydu ve birçok suç cezasız kalıyordu ama Bin Ali'nin davası, Tunus'un 'ileriye doğru büyük bir adım attığını' gösterdi" dedi. Öte yandan Zeynelabidin Bin Ali, Fransa'nın başkenti Paris'teki avukatı Jean-Yves Le Borgne aracılığıyla yayımladığı yazılı açıklamada, Tunus'taki mahkemenin verdiği kararın, "kendisini siyaseten ortadan kaldırmaya" yönelik olduğunu ileri sürdü. Davayı bir "adalet soytarılığı" ve "alelacele dağıtılmış adalet" olarak niteleyen Bin Ali, davanın, nefretin kör ettiği ve bugün Tunus'a hakim olanların kendisini siyaseten silme isteğini yansıttığını ifade etti. Zimmetine para geçirmekle suçlanan Bin Ali ve eşi Leyla Trabelsi, Tunus'ta gıyaplarında yargılandıkları davada dün 35'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıç ayrıca, Bin Ali'yi 50 milyon dinar (25 milyon avro), eşini de 41 milyon dinar (20,5 milyon avro) para cezası ödemeye mahkum etmişti.

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