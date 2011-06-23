ABD 33 bin askerini Afganistan'dan çekiyor

T24

'El Kaide hiç olmadığı kadar baskı altında'

'Nato zirvesi seneye Chicago'da'

'Artık kendi halkımıza yatırım yapmalıyız'

Obama, Beyaz Saray'dan halka seslenerek, Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi planının ayrıntılarını açıkladı.ABD Başkanlığı görevine geldiğinde, Afganistan'daki savaşın 7'inci yılına girdiğini, El Kaide liderlerinin Pakistan'a kaçarak oradan yeni saldırılar planladıklarını ve bu arada Taliban'ın da yeniden toparlandığını belirten Obama, böylesi bir ortamda Amerikalı komutanların, yeni bir strateji ve kararlı eylem olmaksızın, Taliban'ın Afganistan'ın büyük kesimini yeniden ele geçirebileceği ve El Kaide'nin yeniden dirilebileceği uyarısı yaptığını hatırlattı.Obama, o dönemde, ABD Başkanı olarak "en zor" kararlarından birini alarak, Aralık 2009'da Afganistan'a 30 bin ek Amerikan askeri gönderilmesi talimatı verdiğini ve bunu açıkladığı West Point'teki konuşmasında, El Kaide'ye yeniden odaklanılması, Taliban'ın ivmesinin tersine çevrilmesi ve Afgan güvenlik güçlerinin eğitilmesi hususlarında net hedefler ortaya koyduğunu, taahhütlerinin açık uçlu olmadığını ve bu yılın temmuz ayında ABD askerlerinin Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını söylediğini anımsattı."Bu gece, size bu taahhüdümü yerine getirmekte olduğumuzu söyleyebilirim. Hedeflerimizi başarıyoruz" diyen Obama, gelecek aydan başlayarak bu yıl sonuna kadar Afganistan'dan 10 bin ABD askerini geri çekeceklerini, gelecek yaz sonuna kadar da toplam 33 bin ABD askerinin evlerine dönmüş olacağını bildirdi.Böylece, Obama'nın 2009 yılının Aralık ayında Afganistan'a gönderilmesi talimatını verdiği 33 bin askerin tamamı, gelecek yaz sonuna kadar geri çekilmiş olacak.Obama, bu ilk geri çekilmelerin ardından da, Afgan güvenlik güçleri sorumluluğu üstlenmeye başladıkça, ABD askerlerinin düzenli bir hızda evlerine dönmeye devam edeceğini kaydetti.Barack Obama, "Misyonumuz, muharebeden desteğe dönüşecek. 2014 yılına kadar, bu dönüşüm süreci tamamlanacak ve Afgan halkı kendi güvenliğinden kendisi sorumlu olacak" dedi."Güçlü bir pozisyondayken geri çekilmeyi başlatıyoruz" ifadesini kullanan Obama, El Kaide'nin 11 Eylül saldırılarından bu yana hiç görülmediği kadar baskı altında olduğunu belirtti. Obama, "Pakistanlılarla birlikte, El Kaide'nin lider kadrosunun yarısından fazlasını etkisiz hale getirdik. İstihbarat çalışanlarımız ve özel kuvvetlerimiz sayesinde, El Kaide'nin bildiği tek lider olan Usame Bin Ladin'i öldürdük" diye konuştu.Bin Ladin'in evinden çıkan bilgilerin de, El Kaide'nin muazzam bir gerilim altında olduğunu gösterdiğini belirten Obama, bununla birlikte, halen El Kaide tehlikesinin sürdüğüne dikkati çekerek, saldırılara karşı tetikte olmaları gerektiğini söyledi. Obama, "Ancak El Kaide'yi yenilgi yoluna soktuk ve işimiz tamamlanana kadar da durmayacağız" ifadesini kullandı.Afganistan'da sağlanan kazanımların korunması için sıkı bir çalışma yürütmeleri gerektiğini söyleyen Obama, "Dev zorluklar hala devam ediyor. Savaşı sona erdirme çabamızda bu bir başlangıç, son değil" diye konuştu.Açıklamasında, gelecek yıl Mayıs ayında Chicago'da NATO zirvesinin yapılacağını duyuran Obama, bu zirvede NATO müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte, Afganistan'daki dönüşümün bir sonraki aşamasının şekillendirilmesini ele alacaklarını kaydetti."Çok fazla savaşlar görmüş bir toprağa, siyasi çözüm olmadan barışın gelemeyeceğine" dikkati çeken Obama, "Dolayısıyla ABD, Afgan hükümetini ve güvenlik güçlerini kuvvetlendirirken, Taliban da dahil olmak üzere Afgan halkı arasında uzlaşı yaratmaya dönük girişimlere de katılacak. Bu görüşmelere Afgan hükümeti öncülük etmeli ve barışçıl bir Afganistan'ın parçası olmak isteyenler El Kaide'den ayrılmalı, şiddeti terk etmeli ve Afgan anayasasına uymalıdır" diye konuştu.Ulaşmak istedikleri hedefin başarılabilir olduğunu ve bunun basitçe, "El Kaide ve ona bağlı grupların ABD'ye ya da müttefiklerine saldırılar başlatabilecekleri bir barınağın olmaması" olarak ifade edilebileceğini söyleyen Obama, sözlerine şöyle devam etti:"Afganistan'ı mükemmel bir yer yapmaya çalışmayacağız. Sokaklarında polis görevi yapmayacağız ya da dağlarında sonsuza kadar devriye gezmeyeceğiz. Bu, halkını koruyabilme yeteneğini artırması ve savaşın şekillendirdiği bir ekonomiyi, kalıcı barışı sürdürebilecek bir şekle büründürmesi gereken Afgan hükümetinin sorumluluğu. Bizim yapabileceğimiz ve yapmamız gereken, teröristleri hedef almaya devam edebileceğimiz ve egemen bir Afgan hükümetine destek verebileceğimiz şekilde, Afgan halkıyla ortaklık inşa etmek".Çabalarının Pakistan'daki terörist barınaklarını da kapsaması gerektiğini belirten Obama, "Şiddet içeren aşırılıklar kanserinin kökünü kazımak için Pakistan hükümetiyle birlikte çalışacağız ve Pakistan'ın taahhütlerini yerine getirmesinde ısrarcı olacağız. Ben Başkan olduğum müddetçe ABD, bizi öldürmeyi hedefleyenlere barınak sağlanmasına asla hoşgörü göstermeyecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.Irak ve Afganistan savaşlarının binlerce askerin ölmesi ve yaralanmasına neden olduğunu anlatan Obama, "Ancak bu gece, savaş dalgasının azalmakta olduğunu bilmekten teselli buluyoruz. 100 bin Amerikan askerinin zaten ayrılmış olduğu Irak'ta muharip misyonumuzu sonlandırdık. Afganistan'da da önümüzde karanlık günler olacak olsa da, güvenli bir barışın ışığı uzaktan görülebiliyor. Bu uzun savaşlar, sorumlu bir sona gelecek" diye konuştu.Ancak, bu savaşlardan dersler de çıkarmaları gerektiğini kaydeden Obama, savaşlarla geçen son 10 yılın, ABD'nin dünya geneliyle etkileşiminin doğasıyla ilgili, "küresel güvenliğin çıpası olma sorumluluğundan çekildiği veya kötü gördüğü her yere aşırı müdahale ettiği" gibi birbirinden farklı birçok sorular yarattığını belirtti. ABD'nin artık daha merkezi bir yol izlemesi gerektiğini söyleyen Obama, ABD'nin "küresel güvenliğin tehlikeye girdiği ve masumların katledildiği olaylarda, geri durmak veya tek başına müdahale etmek yerine, uluslararası adımların hareket geçirilmesini sağlaması gerektiğini" kaydetti.ABD'nin son 10 yılda, zorlu ekonomik koşulların olduğu ve borçların arttığı bir dönemde, savaşlara trilyon dolarlar harcadığına dikkati çeken Obama, "Artık, Amerika'nın en büyük kaynağına, kendi halkımıza yatırım yapmalıyız. Kendi imkanlarımızla yaşarken, yeni istihdam ve sanayiler yaratan inovasyonu hayata geçirmeliyiz. Altyapımızı yeniden inşa etmeli ve yeni, temiz enerji kaynakları bulmalıyız. Amerika, artık burada kendi evimizde ulus inşasına odaklanma vakti...Şimdi, bu savaşları sorumlu bir şekilde sonlandıralım ve hikayemizin merkezindeki Amerikan Rüyası'nı yeniden kazanalım" diye konuştu.