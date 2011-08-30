-ABD, 30 milyar doları boşa harcadı ANKARA (A.A) - 30.08.2011 - ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçi parti üyelerinin oluşturduğu bir komisyon, Amerikan hükümetinin son 10 yılda Irak ve Afganistan'da vardığı iş anlaşmalarıyla 30 milyar doları boşa harcadığını bildirdi. Savaş dönemi yapılan anlaşmalar konusunda araştırma yapan komisyon, israftan, girişimcilere aşırı güven, plansızlık ve yolsuzluğun sorumlu olduğunu belirtti. Komisyonun raporunda, hesaplarda ihmalkarlık ve eksik rekabet yapıldığına dair kanıtlar bulunduğu kaydedildi. Tamamı yarın yayımlanacak raporun Washington Post gazetesinde yayımlanan bir bölümünde, israfa örnek olarak Irak'ta, Irak hükümetinin istemediği ve hiçbir zaman tamamlanmayan 40 milyon dolarlık cezaevi projesi gösterildi. Bir başka projede ise ABD'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Afgan hükümetinin işleyebileceğinin sanılmadığı bir gelişmiş enerji tesisi için 300 milyon dolar harcadığı, Afgan ulusal güvenlik güçlerine ayakta kalacağı sanılmayan tesisler programı içinse 11,4 milyar dolar sarf edildiği kaydedildi. Eski hükümet yetkilileri ve milletvekillerinin yer aldığı komisyonun raporunda, iki ülkede ABD'nin mali destek verdiği projelerin ileride de boşa çıkma riski bulunduğu, çünkü bu ülkelerin hükümetlerinin projeleri sürdürmeye niyeti olmadığı ifade edildi.