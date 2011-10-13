-ABD 3 ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzaladı WASHINGTON (A.A) - 13.10.2011 - ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün yapılan oylamalarda Kolombiya, Panama ve Güney Kore ile serbest ticaret anlaşması imzalandı. ABD'de bugün yapılan oylamalarda 262'ye 167 oy çoğunluğuyla Kolombiya ile 300'e 129 oy çoğunluğuyla Panama ile ve 278'e 151 oy çoğunluğuyla da Güney Kore ile serbest ticaret anlaşmaları imzalandı. Senatonun bugün ilerleyen saatlerde anlaşmaları onaylaması bekleniyor. ABD Başkanı Barack Obama da yaptığı açıklamada, bu 3 ülkeyle yapılan anlaşmanın ABD'li işçi ve işletmeler için kazanç olduğunu söyledi. Obama açıklamasında ayrıca bu anlaşmaların ABD mallarının ihracatının önemli ölçüde artırılmasında önemli bir rol oynayacağını ve ABD'li üreticiler için yeni pazarlar açacağını kaydetti.