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Ekonomi

ABD, 3 Türk firmasını kara listeye aldı!

ABD Hazine Bakanlığı, 2 Türk vatandaşı ile 3 Türk şirketini kara listeye aldı.

02 Şubat 2011 02:00

T24 - ABD Hazine Bakanlığı İran’ın balistik füze geliştirme çalışmalarına destek ve malzeme sağlayan 6 kişi ve 5 şirketin kara listeye alındığını açıkladı. Kara listeye alınanlar arasında 2 Türk vatandaşı ve İstanbul merkezli 3 şirket bulunuyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yaptırımların amacının İran’ın füze üretiminin tamamını yürüten Havacılık ve Uzay Sanayileri Kurumu’na 7 milyon dolardan fazla kaynak sağlayan bir ağın faaliyetlerinin sonlandırılması olduğu belirtildi.

Alınan kararla ABD’li kurumların söz konusu şahıs ve şirketlerle işlem yapmasını engellerken, bu kişilerin ABD’nin yürütme alanındaki varlıkları da donduruldu.

Yaptırımlar, 2005 yılında, kitle imha silahlarının yayılmasına yönelik faaliyet gösterenlerin uluslararası finans piyasalarına erişimlerinin durdurulmasını öngören bir Beyaz Saray kararnamesiyle kabul edilmişti.

Bakanlık, son kararın hedefindeki tedarik ağının İran vatandaşı Milad Caferi, babası Muhammed Cevad Caferi ve erkek kardeşi Mani Caferi tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Açıklamada, ayrıca iki Türk vatandaşının ve İstanbul merkezli üç şirketin de Havacılık ve Uzay Sanayileri Kurumu’na mal ve hizmet sağladığı gerekçesiyle işlemlerinin durdurulduğu belirtildi.


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