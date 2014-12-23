ABD 3. çeyrekte yüzde 5 büyüdü, dolar 2.32'yi gördü

ABD ekonomisi nihai rakamlarla 3. çeyrekte yüzde 5 büyüyerek Türkiye ve diğer gelişen ülkeleri büyümede katladı. Abd bu oranla son 11 yılın en yüksek ekonomik büyümesini sağladı.

Ekonomistler ABD'nin yüzde 4.3 büyüme kaydedeceğini bekliyordu. ABD tüketim büyümesi de yüzde 2.2'den yüzde 3.2'ye revize edildi.

ABD'nin 3. çeyrekte yakaladığı yüzde 5 büyüme son 11 yılın en yüksek ekonomik büyüme oranı olarak dikkat çekiyor.

Büyümede Türkiye'yi 3'e katladı

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme oranı yüzde 1.7'da kalarak beklentilerin altında kalmıştı. Türkiye büyümesinin düşük kalmasında hasat mevsimi olmasına rağmen tarım sektörünün yaşadığı daralma rol oynamıştı. Böylece ABD Türkiye'yi büyüme hızında neredeyse 3'e katlamış oldu.

Dolar 2.32'yi gördü

ABD büyüme verisinin öncesinde 2.3170 TL'de bulunan dolar hafif yükselişle 2.3240 TL'yi gördü. Doların gelişmiş 6 ülkenin para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi de 90 puanın üzerine çıktı.