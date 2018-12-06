ABD 27 yıl sonra tekrar Somali'de

Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık otuz yıl sonra Somali’de tekrar daimi temsilcilik açtığını duyurdu.

1991'de kapanan ABD Büyükelçiliği, yeniden açılıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamada “Bu tarihi olay, Somali’nin son yıllarda gösterdiği ilerlemenin bir yansımasıdır” dedi. Büyükelçi olarak Donald Yamamoto’nun görevlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, “Dönüşümüz, her iki ülkenin de yararına olacak istikrar, demokrasi ve ekonomik kalkınmaya ABD’nin bağlılığının göstergesidir” ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

ABD, Somali’de çıkan iç savaş sonrası 1991’de başkent Mogadishu büyükelçiliğini kapatmış, ülke ile ilişkilerini Kenya’da bulunan temsilcilikten yürütmeye başlamıştı. 1992 yılında ABD önderliğinde 30’dan fazla ülkenin aralarında bulunduğu ‘umut operasyonu’ Somali’ye müdahale etmişti. Operasyonlar devam ederken Somali’deki milis güçleri tarafından düşürülen iki ABD helikopteri, 19 askerin hayatını kaybettiği ve ABD’nin Somali’den çekilmesinde rol oynayan bir olay olmuştu.