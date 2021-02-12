ABD, 25 bin kişinin Meksika sınırından geçişine izin verecek

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, iltica başvurusunda bulunup mahkeme duruşmasını bekleyen Meksika'daki on binlerce kişinin dosyaları işlem gördüğü sırada sınırdan geçişine izin verme kararı aldı.

Aktif dosyası bulunan tahmini 25 bin kişiden oluşan ilk grubuna ABD'ye girişine 19 Şubat'tan itibaren izin verilecek. İlk etapta iki sınır kapısından her biri günde 300 kişinin geçiş işlemlerini yapacak. Üçüncü bir kapı ise daha düşük kapasiteyle çalışacak. Yetkililer söz konusu kapılarda yığılma olmasından çekindiği için hangileri olduğunu açıklamadı.

Bu karar eski başkan Donald Trump'ın 2019 yılında yürürlüğe soktuğu uygulamayı sonlandırmak için önemli bir adım oldu. Trump, göçmenlerin şevkini kırmak için iltica başvurusunda bulunan 70 bin mülteci adayını ABD'ye almayarak dosyalarının incelenmesi sırasında Meksika'da kalmasını öngören bir karar almıştı.

Biden seçim kampanyası sırasında bu uygulamaya son verme ve daha yumuşak göç politikaları hayata geçirme sözü vermişti.

Öte yandan İç Güvenlik Bakanlığı bu kararın insanların kaçak bir şekilde ABD'ye geçişine izin verileceği anlamına gelmediğini açıklayarak kaçak geçenlerin pandemi nedeniyle hızlı bir şekilde sınır dışı edileceğini duyurdu.

Ayrıca iltica başvurusunda bulunanlara da sınır geçişleri öncesinde Covid-19 testi yapılacağı açıklandı.

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