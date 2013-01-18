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Dünya

ABD 22 yıl sonra Somali hükümetini tanıdı

Clinton, ''1991'den bu yana ilk kez, ABD'nin Somali hükümetini tanıdığını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum'' dedi

18 Ocak 2013 08:49

Amerika Birleşik Devletleri, 22 yıl sonra Somali hükümetini tanıdı. Açıklama Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud ile kameralar karşısına geçen Dışişleri Bakanı Clinton'dan geldi.
 
ABD, 22 yıl sonra Somali hükümetini resmen tanıdı.

ABD yönetiminin bu kararı, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Washington'ı ziyaret eden Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud arasındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Clinton tarafından açıklandı.

Clinton, ''1991'den bu yana ilk kez, ABD'nin Somali Hükümeti'ni tanıdığını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum'' dedi.

ABD Başkanı Barack Obama yönetimi 4 yıl önce ilk göreve başladığında Somali'nin birçok yönden bugünkünden çok farklı bir ülke olduğuna işaret eden Clinton, ''Somali halkı ve liderleri, ülkelerine daha fazla istikrar, güvenlik ve barış getirmek için savaştılar ve fedakarlıklar yaptılar. Hala katedilecek çok yol, yüzleşecek çok zorluk var, ancak daha iyi bir gelecek için yeni bir temelin atılmakta olduğunu görüyoruz'' diye konuştu.


'Kararlılığınıza hayranlık duyduk'


Clinton, Somali'nin 20 yıldır ilk kez, yeni bir devlet başkanı, yeni bir parlamento, yeni bir başbakan ve yeni bir anayasayla birlikte temsiliyetçi bir hükümete sahip olduğuna dikkati çekerek, ''Somali'nin liderleri, önlerinde kendilerini bekleyen işleri çok iyi farkındalar ve bu zorlu bir çalışma olacak. Ancak onlar, bizim hayranlık duyduğumuz bir kararlılık düzeyiyle bu önemli misyona girdiler. Dolayısıyla Somali'nin yeni bir fasıl yazma şansı bulunmakta'' ifadesini kullandı.


'Diyaloğa devam'


Clinton, ''Bugün bir dönüm noktası. Yolculuğun sonu değil ancak bu doğrultuda önemli bir dönüm noktası. Somali'nin egemenliğine saygı duyuyoruz ve iki egemen ulus olarak, Somali halkının hayallerini gerçekleştirmesine yardım etmek için daha fazla neler yapabileceğimiz hakkında aramızdaki açık ve şeffaf diyaloğu sürdüreceğiz'' diye konuştu.


Mahmud'dan 'ortak düşman' vurgusu


Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud da ABD'nin Somali halkına sunduğu sarsılmaz destekten dolayı minnettar olduklarını dile getirdi.

ABD ve Somali olarak ortak çıkarlara ve düşmanlara sahip olduklarını, Somali'ye barış ve istikrar getirilmesi için çabalarını iki katına çıkarmaları gerektiğini ifade eden Mahmud, ''Somali çok uzun ve sıkıntılı bir dönemi geride bırakıyor; şimdi artık barış ve kalkınma dönemine doğru yol alıyoruz. Bölgeye ve dünyaya değerli katkılarda bulunmayı hedefliyoruz'' dedi.

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