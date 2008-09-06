ABD '21 gün'ü kitabına uydurdu

>> Rusya Montrö'yü BM'ye götürecek

Rusya ile Gürcistan arasındaki çatışmanın ardından, insani yardım götürdüğü gerekçesiyle Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçen ABD gemileri tartışmaları alevlendirdi. Milliyet gazetesinin haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, 22 Ağustos'ta boğazlardan geçip Karadeniz'e açılan, sonrasında ise dönüş yapıp 1 Eylül'de yeniden boğazlardan geçerek Ege'ye açılan 74 bordo No'lu 'MC Faul' adlı ABD savaş gemisinin dönüş hazırlığında olduğunu bildirdi. Yetkili, 'MC Faul'un 12 Eylül'de tekrar boğazlardan geçerek Karadeniz'e açılacağını kaydetti.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yücel Acer ise ABD'nin Rusya'ya gözdağı vermek amacıyla hileli bir formül hazırlayıp, Montrö'ye göre gemilerin Karadeniz'de 21 gün kalabilme kısıtlamasını ortadan kaldırmaya çalıştığını ileri sürdü.Gümrükteki uygulamaların benzerindeki gibi 'girdi- çıktı' yapacak ABD askeri gemilerinin Karadeniz'de kalıcı olmaya ve Rusya'yı tehdit etmeye hazırlandığını iddia eden Doç.Dr. Acer, şunları söyledi:"Karadeniz'e kıyısı olmayan bir ülke konumundaki ABD, Montrö'ye göre savaş gemilerini burada sadece 21 gün tutabilir. Ancak bu 21 günlük süre her bir gemi için geçerli. Dolayısıyla Karadeniz'deki bir ABD Savaş gemisi, boğazlardan tekrar çıkış yaparak Ege denizine açılır ve sonra tekrar giriş yaparsa, bu 21 gün o gemi için tekrar başlamış olur.Yani bir ABD savaş gemisi, Karadeniz'de 21 gün kaldıktan sonra, artık bir kez daha oraya giremez diye bir şey söz konusu değil. Karadeniz ve boğazlardan çıktıktan hemen sonra aynı gün veya ertesi gün tekrar boğazlara girip Karadeniz'e çıkarak tekrar 21 gün süreyle burada kalabilir. Bu boşluğu kullanarak hileli bir formül uyguladığı açıkça ortada olan ABD, Karadeniz'de sürekli olarak askeri gemi bulundurmayı kararlaştırmış gözüküyor. Amaç burada Rusya'ya gözdağı vermek şeklinde yorumlanabilir."'MC Faul' adlı geminin geri dönme hazırlığının bu tezi doğruladığını savunan Doç.Dr. Acer, gideceği liman hakkında bilgi vermeyen ABD gemilerinin Rodos ya da diğer Ege limanlarında kısa süre bekleyip yeniden boğaz geçişi yaparak 21 günlük süre elde edebileceğini söyledi. Doç.Dr. Acer, "Böylelikle ABD, Montrö'den sonra Karadeniz'de sürekli savaş gemisi bulundurarak bir ilke imza atmış olacak" dedi.