ABD, 20'den fazla bebek ve çocuğu sınır dışı ederek Haiti'ye gönderdi

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Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE), 72 kişiyi Haiti'ye sınır dışı etti. ABD'den Haiti'ye zorla gönderilenler arasında biri 2 aylık bir bebek olmak üzere 22 çocuk olduğu belirtildi.

Çocuklar pazartesi günü iki tarifeli uçak ile Laredo, Texas'tan Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'e gönderdi.

Joe Biden yönetiminin yeni İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, bütün sınır dışılar için 100 günlük moratoryum ilan etmişti. Ancak Texas'ta bir hakim kararı geçici olarak engelledi. ICE'ın yönetimin çağrısına uymaması tartışma yarattı. Geçen cuma günü yönetim uçakların Haiti'ye gönderilmesini engellemişti.

İnsan hakları aktivistleri ICE'ın 72 Hatiliyi sınır dışı etmesine tepki gösterdi. Mülteci destek grubu Haitian Bridge Alliance'ın yöneticilerinden Guerline Jozef, "Trump yönetiminin uyguladığı acımasız politikaları ülkece uygulamaya devam etmemiz çok vicdansızca" dedi.

Jozef, "ICE ve Biden hükûmeti arasında neler olduğunu bilmiyorum. Ama ne yapılması gerektiğini biliyoruz: Sınır dışılar durmalı" dedi. Jozef Haiti'deki siyasi kaosa dikkat çekerek, "ABD, savunmasız bebekleri yanan bir eve gönderiyor" dedi.