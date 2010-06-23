ABD, 2. tura '90+1'de çıktı

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2010 Dünya Kupası C Grubu'nda, Amerika Birleşik Devletleri, Cezayir'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek rakibini turnuva dışı bırakırken, kendisi ikinci tura çıkan takım olmayı başardı.İlk iki maçta 2 puan toplayan Amerika Birleşik Devletleri ile ilk iki maç sonunda sadece 1 puanı bulunan Cezayir karşılaştı.NTV Spor'un haberine göre ilk dakikalarda Cezayir, ABD'ye oranla daha çok topla oynayan takım olurken zaman zaman önemli pozisyonlardan da yararlanamadı.Djebbour, Yebda ve Ziani ile pozisyonlar üreten Cezayir, Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli üzerine gidiyordu.Amerika'da ise Donovan ile başlayan pozisyonlar, hücumda Gomez ve Altidore'un beceriksizlikleri sonucu kale direğini aşamıyordu.İlk 45 dakika boyunca topla daha çok oynayan takım Cezayir olmasına rağmen gol atma başarısı gösteremeyince devre golsüz sona erdi.İkinci yarıda Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk yarının etkisiz ismi Gomez, yerini Feilhaber'e bırakıyordu.Amerika Birleşik Devletleri, ikinci oyuncu değişikliğini 65. dakikada maçın bir başka etkisiz ismi Edu'nun yerine Budlle'ı alarak yaptı.Cezayir, ilk yarıda zaman zaman etkili bir oyun ortaya koymasına rağmen ikinci yarıya iyi başlamayan Djebbour'u çıkararak yerine Ghezzal ve 3 dakika sonra da Ziani'nin yerine Guedioura'yı oyuna aldı.Son 20 dakikaya kadar ikinci yarı karşılıklı ataklarla geçiyordu ve iki takım da gruptan çıkmaları için gol atmak zorunda olduklarının farkına varmaya başlamıştı.Amerika Birleşik Devletleri, ikinci yarının sonları itibariyle bakıldığında Cezayir'e göre ilk yarıdaki oyunundan uzak, daha etkili bir oyun ortaya koymaya başlamıştı.Hakem 4 dakika uzatmayı işaret etmişti ve 91. dakikada hızlı gelişen Amerika Birleşik Devletleri atağında Dempsey'in vuruşu kaleciden döndü, dönen topu Donovan ağlara göndererek maçını skorunu tayin ediyordu.Bu sonuçla C Grubu'ndan ikinci tura çıkan takımlar Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmuş oldu.