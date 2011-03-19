-ABD 2 SAVAŞ GEMİSİ 3 DENİZALTISIYLA OPERASYONA HAZIR WASHINGTON (A.A) - 19.03.2011 - Libya'da başlatılan askeri operasyona, ABD'nin de iki savaş gemisi ve Tomahawk füzesi taşıyan üç denizaltı ile katılmaya hazır olduğu bildirildi. Adı açıklanmayan bir Amerikalı savunma yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Akdeniz'deki denizaltıların ikisi, taarruz amaçlı "Newport News" ve "Providence". Denizaltılardaki Tomohowk füzeleriyle, Libya'daki Muammer Kaddafi güçlerinin uçak ve helikopterleri ile hava savunma sistemlerinin vurulabileceği kaydedildi.