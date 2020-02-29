ABD, 19 yıl kaldığı Afganistan'dan çekilmeyi taahhüt edecek; Taliban ve Pompeo tarihi anlaşmayı bugün Doha'da imzalayacak

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 18 yıllık Afganistan Savaşı'nın bitirme yolunda önemli bir adım olarak görülen Taliban'la barış anlaşmasına imza atmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya vardı.

Washington'dan Doha'ya uçan Pompeo, imza törenine katılmadan önce Katar Emiri ile görüşecek.

Anlaşma sonucunda ABD kademeli olarak bölgedeki askerlerini Afganistan'dan çıkaracak.

Birçok kişi anlaşmanın uzun süreli barış yaratamayacağını, çünkü Afganistan'daki aktörlerin anlaşamayacağını düşünüyor.

Tören saati yaklaştıkça, anlaşmanın detayları da belli olmaya başladı. AFP'nin aktardığına göre ABD, Afganistan'dan tüm askerlerini 14 ay içerisinde çekecek.

Anlaşmaya saatler kala Taliban, Afganistan'daki savaşçılarına, "Ülkenin mutluluğu için herhangi bir saldırıdan kaçının" dedi. Taliban Sözcüsü Zabullah Mücahit, ABD'nin verdiği sözleri tutmasını beklediklerini söylerken, "yabancı savaş uçaklarının hava sahamızı kullanması bizi rahatsız etti ama yine de kurallara uyuyoruz" dedi.

ABD, 2 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan 11 Eylül 2001 saldırılarından bir hafta sonra, Afganistan'a asker indirmişti. ABD askeri 19 yıldır Afganistan'da bulunuyor. Afganistan Savaşı, ABD tarihinin en uzun süreli dahil olduğu savaş.

İmza törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.