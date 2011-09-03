ABD 17 bankaya dava açtı

T24 - ABD'de, riskli mortgage kredileriyle ilgili olarak ülkenin en büyük bankalarının da aralarında bulunduğu 17 kuruluşa dava açıldı.



İpotekli konut kredisi olarak bilinen mortgage piyasasında faaliyet gösteren devlet destekli Fannie Mae ve Freddie Mac'i denetleyen Federal Konut Finansman Kurumu (FHFA), aralarında Bank of America, Citigroup, JP morgan Chase ve Goldman Sachs gibi büyük bankaların bulunduğu 12 banka ve diğer mali kuruluş ve yöneticilerine dava açtı.



FHFA'nın açtığı davalarda, mortgageları yatırımcılara satan bankalar, menkul kıymetler yasasına uygun olarak gereken titizliği göstermemekle ve borçluların gelirlerinin olduğundan yüksek gösterildiği ya da sahte beyanda bulunulduğuna ilişkin kanıtları gözden kaçırmakla itham ediliyor.



ABD'de borçlular aldıkları morgage kredilerine ödeyemez hale geldiklerinde, mortgage destekli menkul kıymetler hızla değer kaybetmişti.



Fannie Mae ve Freddie Mac, mortgage anlaşmaları yüzünden 30 milyar dolardan fazla kaybetmiş ve bu borç yükü vergi mükelleflerinin üzerine kalmıştı.



ABD'de mortgage dayalı menkul kıymetlerin taşıdığı risklerin yatırımcıya tam olarak anlatılmadığı suçlamasıyla daha önce de davalar açıldı. Temmuz ayında İsviçreli UBS bankasına benzer suçlamalarla 900 milyon dolar tutarında dava açılmıştı.

