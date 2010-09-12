-ABD 16 YIL SONRA FİNALDE İSTANBUL (A.A) - 11.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Litvanya'yı 89-74 yenerek, ilk finalist olan ABD, 16 yıl sonra finale çıkma başarısını gösterdi. Dünya Şampiyonalarında en son 1994 yılında ''Rüya Takım 2'' ile final oynayan ve şampiyon olan ABD, 1998, 2002 ve 2006'da finale çıkamadı. 2010 Dünya Şampiyonası'nda Litvanya'yı farklı skorla yenerek finale yükselen ABD, böylece 16 yıl sonra yeniden finale çıkmayı başardı. -ABD'DE 8'DE 8 YAPTI- 2010 Dünya Şampiyonası'nda ilk finalist olan ABD, 8 maçta 8 galibiyet aldı. (B) Grubu'nu 5 maçta 5 galibiyetle yenilgisiz lider tamamlayan ABD, 2. turda Angola'yı 121-66, çeyrek finalde Rusya'yı 89-79 ve yarı finalde de Litvanya'yı 89-74 yenerek finale adını yazdırdı. -LİTVANYA İLK YENİLGİSİNİ ALDI- ABD'ye yenilerek finale çıkamayan Litvanya, şampiyonada ilk yenilgisini aldı. (D) Grubu'nu 5 maçta 5 galibiyetle son şampiyon İspanya'nın önünde lider tamamlayan Litvanya, 2. turda Çin Halk Cumhuriyeti'ni 78-67, çeyrek finalde ise Arjantin'i 104-85 yenerek, FIBA'nın kontenjan hakkıyla katıldığı Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükselerek, büyük bir başarı gösterdi. Yarı finalde ise ABD'ye yenilen Litvanya, yarın 3.'lük maçına çıkacak. -DURANT ALKIŞLARLA- Litvanya karşısında attığı 38 sayıyla takımını sırtlayan ABD'li Kevin Durant, alkışlarla maçı tamamladı. Karşılaşmada 38 dakika ile en fazla sahada kalan oyuncu olan Durant, son 44 saniye kala kenara alınırken, salondaki basketbolseverler ABD'li oyuncuyu alkışladı. Durant, son periyotta 36. sayısını attıktan sonra seyirciye selam verirken, basketbolseverlerden alkış aldı.