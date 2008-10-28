ABD, 16 bankasını daha kurtaracak

ABD'de, aralarında BB&T Corp, Capital One Financial Corp ve SunTrust Banks'ın da bulunduğu 16 banka daha, hükümetin kurtarma programından yararlanmayı kabul etti.



ABD Hazine Bakanı Henry Paulson'ın bu ay başlattığı 250 milyar dolarlık paketin ikinci safhasında 16 banka, hükümetten 33 milyar dolardan fazla nakit alacak.



Hazine'nin yardım paketinin ilk aşamasında ülkenin en büyük 9 bankasına 125 milyar dolar verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu sermaye destekleri, bu ay yasalaşan 700 milyar dolarlık Sorunlu Varlık Kurtarma Programı (TARP) kapsamında yapılıyor.



Hükümet, bankaların aldığı kredileri nakit olarak biriktirmek yerine, kredi piyasalarının kilidini açmada yardımcı olması için kullanacağını umuyor. Bazıları ise bu kredileri alan bankaların durumu zayıflayan rakiplerini almada kullanmasını bekliyor.



Programa göre Hazine, yardım edeceği bankalardan aldığı imtiyazlı hisse karşılığı, ilk beş yılda yıllık kümülatif yüzde 5, daha sonra ise yüzde 9 kar payı alacak.



Katılımcı bankalar, üst yöneticilerin işine son verilmesi halinde "altın paraşüt" olarak adlandırılan alacağı yüksek tazminatlar dahil, yöneticilere yapılan ödemelere sınır getirilmesini kabul etmişti.

