T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD, 16 bankasını daha kurtaracak

ABD'de, 16 banka daha, hükümetin kurtarma programından yararlanmayı kabul etti. 16 banka, hükümetten 33 milyar dolardan fazla nakit alacak.

28 Ekim 2008 02:00

ABD'de, aralarında BB&T Corp, Capital One Financial Corp ve SunTrust Banks'ın da bulunduğu 16 banka daha, hükümetin kurtarma programından yararlanmayı kabul etti.

ABD Hazine Bakanı Henry Paulson'ın bu ay başlattığı 250 milyar dolarlık paketin ikinci safhasında 16 banka, hükümetten 33 milyar dolardan fazla nakit alacak.

Hazine'nin yardım paketinin ilk aşamasında ülkenin en büyük 9 bankasına 125 milyar dolar verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu sermaye destekleri, bu ay yasalaşan 700 milyar dolarlık Sorunlu Varlık Kurtarma Programı (TARP) kapsamında yapılıyor.

Hükümet, bankaların aldığı kredileri nakit olarak biriktirmek yerine, kredi piyasalarının kilidini açmada yardımcı olması için kullanacağını umuyor. Bazıları ise bu kredileri alan bankaların durumu zayıflayan rakiplerini almada kullanmasını bekliyor.

Programa göre Hazine, yardım edeceği bankalardan aldığı imtiyazlı hisse karşılığı, ilk beş yılda yıllık kümülatif yüzde 5, daha sonra ise yüzde 9 kar payı alacak.

Katılımcı bankalar, üst yöneticilerin işine son verilmesi halinde "altın paraşüt" olarak adlandırılan alacağı yüksek tazminatlar dahil, yöneticilere yapılan ödemelere sınır getirilmesini kabul etmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24