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Dünya

ABD 13 İranlı'yı korsanlardan kurtardı

ABD askerleri, Umman Denizi'nde 13 İranlı denizciyi korsanların elinden kurtardı.

07 Ocak 2012 02:00

T24 - ABD askerleri, Umman Denizi'nde 13 İranlı denizciyi korsanların elinden kurtardı.
 

Uluslararası haber ajansı Reuters'a göre, bölgedeki ABD donanması, Umman Deniz'inde korsanlar tarafından rehin alınan 13 İranlı denizciyi kurtardı.


ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, "İranlı denizciler ve tekneleri kurtarıldı ve şu anda eve doğru yola çıktılar" dedi.


Sözcü Kirby operasyon sırasında 15 deniz korsanının yakalandığını ve hepsinin Somalili olduğunu belirtti. Deniz korsanları ABD'nin Umman Deniz'nde bulunan USS John C. Stennis uçak gemisine getirildi.


İki ülke nükleer kriz nedeniyle uzun süredir savaşın eşiğinde. Hürmüz Denizi'nde haftalardır iki taraf da birbirine gözdağı vermek için tatbikatlar yapıyor.


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