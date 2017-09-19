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ABD, 120 tırla DSG'ye ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

Isı güdümlü füzeler, otomatik makineli tüfekler, doçkalar ve havan topları var

19 Eylül 2017 18:56

ABD, Rakka operasyonu kapsamında YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) yeni zırhlı araçlar ve ağır silahlar gönderdi. ABD, Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı DSG'ye ağır silah ve zırhlı araç yardımını sürdürüyor.

Sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre;  DSG'den bir yetkili ABD'nin kendilerine gönderdikleri silah ve zırhlı araçların bu sabah ulaştığını belirterek, "ABD, Rakka operasyonu kapsamında bize zırhlı Hummer araçları ile ağır silahlar gönderdi. Geçen hafta ise Deyr ez Zor operasyonu için göndermişti. Bugün bize ulaşan silahlar içerisinde ısı güdümlü füzeler, otomatik makineli tüfekler, doçkalar, dürbünler ve havan topları var. Silahlar ve zırhlı araçlar Kürdistan bölgesinden (Kuzey Irak) karayoluyla Semelka Sınır Kapısı'ndan Rojava'ya sokuldu. Oradan da tırlarla Rakka'nın doğusu ve güneyindeki DSG mevzilerinin yakınlarına bırakıldı. Silahlar ve zırhlı araçlar 120 tırla geldi" dedi.

"Rakka operasyonunda sona yaklaşılıyor"

Daha fazla ağır silaha ihtiyaçları olduğunu söyleyen DSG yetkilisi "Rakka operasyonunda sona yaklaşılıyor. Bir ayı sürmez kentin tamamı özgürleştirilir. Ancak Rakka operasyonu bitse de bu IŞİD bitecek anlamına gelmiyor. Rakka'dan sonra Suriye'de IŞİD nerede varsa oraya operasyon yapacağız. Yeni yapılacak operasyonlar için daha çok ağır silaha ihtiyacımız var" dedi.

ABD, şimdiye kadar DSG'ye 1600 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi. Ankara, YPG'ye silah verilmesine sert bir şekilde karşı çıkıyor.

ETİKETLER

DSGYPGSuriyeABDsilah yardımı

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