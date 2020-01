ABD, 11 Eylül'de hayatını kaybedenleri andı

ABD’nin New York kentinde 11 Eylül terör saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Program, Dünya Ticaret Merkezi’ne ilk uçağın çarptığı saat 08.46'da (TSİ 15.46) başladı.

11 Eylül Anıtı'nın önünde düzenlenen törene, saldırılarda ölenlerin aileleri başta olmak üzere, New York ve farklı eyaletlerden gelen Amerikalılar katılırken, her yıl olduğu gibi, hayatını kaybeden 2983 kişinin ismi aile yakınları tarafından tek tek okunacak.

Saygı duruşu ile başlayan tören, Amerikan Milli Marşı’nın okunması ve New York Liman İşletmeleri Polis Bandosu’nun çaldığı marşın ardından ilk mağdur olarak Gordon M. Aamoth Jr’in isminin okunması ile devam etti.

Törende, New York İtfaiye Departmanı (FDNY), New York Polis Departmanı (NYPD) ve New York Liman İşletmeleri Polis Departmanı (PAPD), kurumlarının 11 Eylül 2001’deki kayıplarını anmak için tören alanında küçük bir kıta ile temsil edildi.

Zaman zaman saygı duruşları ile kesilen tören, saat 12.30’da isimlerin tamamının okunmasının ardından sona erdi.

New York Polisi’nin geniş güvenlik önlemleri aldığı tören, yerli ve yabancı medya mensupları tarafından takip edilirken, anma programını birçok televizyon kanalı canlı olarak verdi.

'Kalplerimiz hala gelecekleri ellerinden alınanlar için acıyor'

Başkent Washington'da 11 Eylül terör saldırılarının kurbanları anıldı. Beyaz Saray'ın bahçesinde saygı duruşuyla başlayan törende, ABD Başkanı Barack Obama, eşi Michelle Obama, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve eşi Jill Biden ile bazı Amerikalı vatandaşlar hazır bulundu.

Ardından Obama, Pentagon'da 11 Eylül saldırısının kurbanları için dikilen Pentagon Anıtı'ndaki törene katıldı. Anıta çelenk bırakan Obama, buradaki saldırıda ölen 184 kişinin ailesine hitaben konuştu. Obama, "Kalplerimiz hala gelecekleri ellerinden alınanlar için acıyor" dedi.

ABD Kongresi'nin her iki kanadı da oturumlarına 11 Eylül kurbanlarını anarak ve onlar için saygı duruşunda bulunarak başlayacak.