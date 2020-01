ABD, 11 Eylül kurbanlarını andı

11 Eylül'de ABD'nin New York kentindeki Dünya Ticaret Merkezi'ne (İkiz Kuleler) düzenlenen saldırıların üzerinden 14 yıl geçti. New York ve Washington'daki saldırılarda hayatını kaybeden 3 bin kişi anıldı.

ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray önünde düzenlenen bir dakikalık saygı duruşuna eşi Michelle ile birlikte katıldı. Obama, Twitter'da, "11 Eylül saldırıları her Amerikalının zihninde kalıcı bir iz bıraktı" mesajını geçti.

Saldırılarda ölenlerin ismi tek tek okundu

Pentagon'da düzenlenen törende Savunma Bakanı Ashton Carter da hazır bulundu. Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için yapılan anıt alanda bir tören düzenlendi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okundu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter'da, "11 Eylül'e ilişkin anı ve duygularımız hâlâ varlığını koruyor. Yakınlarımızı ve kurtarma ekiplerini asla unutmayacağız" ifadesini kullandı.

Radikal İslamcı teröristler, 11 Eylül 2001 tarihinde yolcu uçaklarını kaçırmış, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi ile Washington'daki ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a saldırı düzenlemişlerdi.

Washington'da silah sesleri

Bu arada başkent Washington'daki Union Station'da silah sesleri duyulması üzerine tren garı tahliye edildi. Polis sözcüsü Jeff Brown, eşini bıçaklayan bir kişinin vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.