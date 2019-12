ABD, 11 Eylül kurbanlarını andı

T24 - 11 Eylül saldırılarının 10. yıldönümünde düzenlenen törenlerde, dayanışma ve terörle mücadele mesajları verdi. Amerikan Başkanı Obama, ABD’nin bugün her zamankinden çok daha güçlü olduğunu söyledi.



Yaklaşık 3 bin kişinin yaşamını yitirdiği 11 Eylül terör saldırılarında hayatını kaybedenler, törenlerle anıldı.







Bir zamanlar Dünya Ticaret Merkezinin bulunduğu "Sıfır Noktası"nda düzenlenen ve duygusal anlara sahne olan törenlere, ABD Başkanı Barack Obama, selefi George W. Bush ve eşleri de katıldı.



Başkan Obama ordu, istihbarat ve yurt savunması birimlerinin üstün gayreti sayesinde Amerika’nın şimdi daha güçlü olduğunu, El Kaide’nin ise bozguna uğramaktan kurtulamayacağını söyledi. Obama mesajında, “11 Eylül 2001’den bu yana en çok El Kaide lideri son iki buçuk yılda bertaraf edildi. Askerimizin takdire şayan cesaret ve isabetliliği sayesinde Usame Bin Ladin’e de hak ettiği ceza verilmiş oldu” dedi.





'Terör tehlikesi bitmedi'



ABD’nin teröre karşı artık çok daha iyi hazırlıklı olduğunu ve terör ile mücadelede dost ve müttefiklerle artık daha sıkı işbirliği yaptıklarını belirten Başkan Obama ancak terör tehlikesinin savuşturulduğunu sanmanın büyük bir gaflet olacağı uyarısında da bulundu. Obama sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bizi terörize etmek ve bu batağa çekmek istediler. Ama biz Amerikalılar terör korkusuyla yaşamayı kabullenemeyiz. Amu şunu da unutmayalım; Bize yeniden saldırmayı deneyeceklerdir. Bu nedenle her zamankinden çok daha uyanık olmalıyız.”



ABD’nin İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano, Arap El Cezire Televizyonu’na verdiği demeçte, 11 Eylül 2001’dekine benzer bir saldırdı düzenlenmesi ihtimalinin düşük olduğunu dile getirdi. “Kimse bunu garanti edemez” diyen Napolitano, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ama son on yılda yapılan değişikliklerle istihbaratımızı güçlendirdik, bilgi paylaşımını geliştirdik, vize kontrollerini, pilot okullarını ve hava limanlarındaki denetlemeleri yeniden düzenledik. 11 Eylüle kadar olmayan bu düzenlemeleri şimdi güvenliğimizin koruyucu kalkanı olarak kullanıyoruz.”





Clinton: El Kaide yine saldırabilir



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra ülkesinin daha güvenli hale geldiğini ancak teröre karşı mutlak güvenliği sağlamanın mümkün olmadığını söyledi.“Son on yılda çok önemli adımlar attık” diyen Clinton, “Savunmamız 11 Eylül 2001’den çok daha iyi. Ama tehdit ortadan kalkmadı. Daha yapılacak çok şey var.” görüşünü kaydetti.



Son terör tehditlerinin arkasında yine El Kaide’nin olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Clinton, her suikast planını akamete uğratmanın mümkün olmadığı ve El Kaide’nin her zaman yeniden saldırabileceği uyarısında bulunduktan sonra Amerikan yönetiminin terörle mücadele önlemlerini şöyle sıraladı:



“Herhangi bir terör şebekesini bertaraf edebilmek için onun para kaynakları kurutulup, terörist yetiştirmesinin önlenmesi ve hiçbir yerde yuvalanamaması sağlanmalıdır. Radikalizmin ideolojisiyle savaşmalı, propagandasını çürütmeli ve cazibesini yok etmeliyiz. Böylece bütün dünya, terörün ne büyük bir tehdit olduğunu idrak eder ve teröre destek vermez, onu himaye etmez. Bu yoldaki gayretleri terör faaliyetlerinin sürdüğü yerlere taşıyabilecek güçlü hükümetlerin ve sivil toplumun dayanışmasına ihtiyacımız var.”