-ABD: 106 - HIRVATİSTAN: 78 İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (B) Grubu'nda ABD, ilk maçında Hırvatistan'ı 28 sayı farkla 106-78 mağlup etti. ABD, maça 7-0'lık bir seriyle başladı. İlk 2 dakikada 7-0 geriye düşen Hırvatistan, NBA oyuncularından kurulu rakibini alışık olmadığı alan savunmasıyla durdurmaya çalıştı. Bunda başarılı olan ve tempoyu düşürerek set oyunlarında pota altına top geçirmeye çalışan Hırvatistan, Andric'in basketiyle 18. dakikada ilk kez öne geçti (19-18). ABD, Rose ile bulduğu basketle üstünlüğü tekrar ele geçirirken, son saniyede Popovic'in üçlüğü sayı olmayınca 1. periyodu da 22-20 önde tamamladı. Hırvatistan, ilk periyottaki iyi oyununu 2. çeyreğe yansıtamadı. Hırvat takımı üst üste hücumlardan boş dönerken, ABD, pota altında rakibine karşı daha iyi savunma yaptı. Üçlüklerle başarı yakalayan ABD, Westbrook ve Gordon ile skor üretti. 18. dakikayı 18 sayı farkla (44-26) önde geçen ABD milli takımı, ilk yarıyı da 48-26 üstün kapadı. Hırvatistan, ilk periyottaki oyununu sonraki bölümlere taşıyamadı. Rakibinin pota altındaki iyi savunması sonrası dış şutlara yönelen Hırvatlar, başarılı olamadılar ve farkın açılmasıyla özgüvenlerini yitirdiler. Bütün oyuncularıyla skor üreten ABD, 3. periyodu da 30 sayı farkla 78-48 önde kapadı. Son periyodu da rahat oynayan ABD, Hırvatistan'ı 28 sayı farkla 106-78 yenerek grup maçlarına galibiyetle başladı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Reynaldo Mercedes Sanchez (Dominik Cumhuriyeti) xxx, Yuji Hirahara (Japonya) xxx, Christos Christodoulou (Yunanistan) xxx ABD: Rose xx 9, Billups xxx 12, Iguoala xx 5, Durant xxx 14, Odom xx 6, Curry xx 4, Gordon xxx 16, Gay xx 10, Chandler xx 4, Westbrook xx 10, Love xxx 7, Granger xx 9 Hırvatistan: Ukic xx 5, Tomas xx 7, Bogdanovic xxx 17, Tomic xx 12, Zoric xx 9, Andric x 2, Banic xx 8, Planinic x, Loncar x 2, Popovic xxx 16, Kus x, Stipcevic x 1. Periyot: 22-20 Devre: 48-26 3. Periyot: 78-48