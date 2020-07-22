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Dünya

ABD, 100 milyon dozluk potansiyel Koronavirüs aşısı için 1.95 milyar dolar ödemeyi kabul etti

22 Temmuz 2020 16:52

Washington’ın, ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması Biontech tarafından geliştirilen Koronavirüs aşı adayından 100 milyon doz almak için 1.95 milyar dolar ödeme yapmayı kabul ettiği belirtildi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, ABD’nin, potansiyel aşı adayı için anlaşma yaptığı öğrenildi. Alman biyoteknoloji firması Biontech tarafından yapılan açıklamada, ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte geliştirilen aşı adayının 100 milyon dozu için Washington’ın 1.95 milyar dolar ödeme yaptığı belirtildi.

ABD’nin buna ek olarak 500 milyon doz daha almak için seçeneği bulunduğu da kaydedildi.

Açıklamada, “Amerikalılar, ABD hükümetinin Koronavirüs aşılarına ücretsiz erişim taahhüdüyle tutarlı olarak aşıyı ücretsiz alacaklar” denildi.

Söz konusu aşı adayı için ABD'de insanlar üzerinde testlere başlanmıştı.

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