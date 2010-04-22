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Ekonomi

ABD, 100 dolara 'renk getirdi'

ABD Merkez Bankası, gelecek yıl tedavüle girecek yeni 100 dolarlık banknotu düzenlenen bir törenle tanıttı.

22 Nisan 2010 03:00

T24 - ABD Merkez Bankası, gelecek yıl tedavüle girecek yeni 100 dolarlık banknotu düzenlenen bir törenle tanıttı.


Yeşil rengin hakim olduğu 100 dolarlık banknota bakır rengi girmek suretiyle küpür renklendi.


ABD Merkez Bankası'nda düzenlenen törene ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner ve Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke katıldı.


Geithner törende yaptığı açıklamada, 100 dolarlık banknotun yeniden dizayn edildiğini belirterek sahteciliğe karşı en son teknolojilerin kullanıldığını bildirdi.


Bernanke'de yaptığı konuşmada, yeni 100 dolarlık banknotların 10 Şubat 2011 tarihinde tedavüle çıkacağını ifade ederek, hali hazırda piyasalarda bulunan 6,5 milyar dolarlık eski banknotların yasal süresince dolaşımda kalacağını belirtti.


İleri teknoloji ürünü banknotlar, sahte para kalpazanlarının işini oldukça zorlaştıracak. 100 dolarlık banknotlar üzerinde, sahte para kalpazanlarını yanıltacak pek çok ileri teknoloji ürünü unsur bulunuyor. En dikkati çeken özellik, 3 boyutlu şerit. Bu şerit üzerinde, para hareket ettirildikçe görülecek çok sayıda küçük çan dikkati çekiyor.


Para sağa sola hareket ettirildiğinde bu görüntüler aşağı yukarı hareket ediyor. ABD eski başkanı Benjamin Franklin'in portresi yeni 100 dolarlık banknotta da var. Ancak bu kez kendisine Özgürlük Çanı'nın özel mürekkepli görüntüsü de eşlik ediyor.


Paranın hareketine göre bakır renkli Özgürlük Çanı görünüp kayboluyor. Ayrıca 100 rakamının yazısının rengi değişken durumda. Paranın içinde her zamanki gizli portre de yer alıyor.


ABD Merkez Bankası, tedavülde bulunan 100 dolarlık banknotu, 1996 yılında piyasaya sürmüştü.

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