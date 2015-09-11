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Dünya
Deutsche Welle

ABD 10 bin Suriyeli alacak

ABD Başkanı Barack Obama’nın sözcüsü en az 10 bin Suriyeli mülteciyi kabul edeceklerini duyurdu.

11 Eylül 2015 00:38


Sözcü Josh Earnest, konuyla ilgili Washington'da bir açıklama yaptı. Earnest "Başkan, gelecek bütçe yılında 10 bin Suriyelinin mülteci statüsüyle ülkeye gelmesinin sağlanması konusunda çalışma arkadaşlarına talimat verdi" dedi.

ABD'de gelecek bütçe yılı 2016 yılının ekim ayında başlıyor. Eylül ayı sonunda tamamlanan bütçe yılı içinde ise ABD sadece 1500 Suriyeli mülteciyi kabul edecek.

Avrupa'da başlayan sığınmacı krizi nedeniyle Amerikan hükümeti üzerinde daha fazla Suriyeli mülteci kabul etmesi yönünde baskı artmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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