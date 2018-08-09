ABD - Türkiye arasında ön mutabakat sağlanırsa son karar liderlerin

Yaklaşık 2 yıl tutukluluğun ardından papaz Adrew Craig Brunson'ın ev hapsine alınmasıyla ABD, Türkiye ilişkileri gerginleşti. Yaptırım kararının ardından ABD'ye giden 9 kişilik Türk heyet dün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan’la görüştü. Bu kez üzerinde mutabakat sağlanacak hususların yazılı metinle garantiye alınmasının gündemde olduğu belirtildi. Bağlayıcılığı olmayan yazılı çerçeve üzerinden müzakere edildiği öğrenilirken ön mutabakat sağlanırsa son sözü ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan söyleyecek.

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre, Trump yönetiminin Amerikalı din adamı pastör Andrew Brunson’ın Türkiye’deki tutukluluğunun devamı nedeniyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yaptırım kararı almasının ardından iki ülke arasındaki gerilimin düşürülmesi için diplomasi devreye girdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti dün Washington’da temaslarda bulundu.

Müzakareler sürdü

Türk heyetinin Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nda ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüşmesinde Washington, pastör Brunson’ın yanı sıra Türkiye’de tutuklu diğer Amerikan vatandaşlarının ve konsolosluk personelinin bırakılması için taahhüt istedi. Türk tarafı ise İran yaptırımlarını delme davasından New York’taki mahkemede hüküm giyen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın Türkiye’ye iade edilerek cezasının kalanını burada çekmesi konusunda ısrarcı oldu. Türkiye, Halkbank’a ceza muafiyetinin yanı sıra Trump yönetiminin İran’a yönelik yaptırımlarından muafiyet istedi. Görüşmeler öncesinde Washington, Ankara’nın kamuoyuna duyurduğu Türk heyetinin ziyaretini teyit etmekten kaçınmıştı. Heyetin ABD’ye doğru yolda olduğu saatlerde ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, “Şu an için duyuracağımız herhangi bir toplantı yok” dedi. Heyetin iki ülke arasında bir ön anlaşma olduğu için Washington’a hareket ettiğine ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine Nauert, “Eğer bu tür bir anlaşmaya varmış olsaydık pastör Brunson ve diğer tutuklu Amerikan vatandaşları buraya, evlerine dönmüş olurdu” ifadesini kullandı.

Ankara ile Washington arasında geçen ay yapılan müzakereler son anda çökmüştü. Washington’da dün yapılan görüşmelere taraflar geçen ay üzerinde mutabakat sağlanan hususlara ek taleplerle geldi. Ankara, Hakan Atilla’nın Türkiye’ye iade edilerek cezasının geri kalanını burada çekmesini ve bu dava nedeniyle Halkbank’ın olası bir cezadan muaf tutulmasını talep ediyor. Adalet Bakanı Gül ile İçişleri Bakanı Soylu’ya yönelik yaptırım kararının kaldırılması ve Trump yönetiminin İran’a yaptırımlarından belli ölçüde muafiyet, Türkiye’nin masaya getirdiği yeni unsurlar.