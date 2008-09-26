T24 LogoT24 Logo
Spor

Abbiati'den şok açıklama!

İtalya'da futbol dünyası hafta sonu oynanacak İnter-Milan derbisine kilitlenmişken, Milan'ın İtalyan kalecisi Christian Abbiati siyasi görüşünü ortaya koyan açıklamalarıy

26 Eylül 2008 03:00

Milan'ın İtalyan kalecisi Christian Abbiati siyasi görüşünü ortaya koyan açıklamalarıyla şok etkisi yarattı. 


İtalya'da futbol dünyası hafta sonu oynanacak İnter-Milan derbisine kilitlenmişken, Milan'ın İtalyan kalecisi Christian Abbiati siyasi görüşünü ortaya koyan açıklamalarıyla şok etkisi yarattı.

Gazzetta dello Sport ile birlikte yarın yayınlanacak Sportweek dergisine röportj veren Abbiati, "Politik inancımı açıklıkla ortaya koymaktan utanmıyorum. Faşistlerle aynı görüşteyim. Faşistlerin, ülkenin güçlü olması ve Katolik inancına sahip olması gerektiği yönündeki fikirlerini paylaşıyorum. Ancak Yahudi düşmanlığı, Hitlerle hem fikir olma ve savaşa girme konularında ise aynı görüşte değilim" diye konuştu.

İlgili haberler

arrow Ancelotti hedefe kilitlendi

arrow 'Roni'nin savaş Kaka'yla'

arrow Ibrahimovic çok rahat

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24