Abbiati'den şok açıklama!

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İtalya'da futbol dünyası hafta sonu oynanacak İnter-Milan derbisine kilitlenmişken, Milan'ın İtalyan kalecisi Christian Abbiati siyasi görüşünü ortaya koyan açıklamalarıyla şok etkisi yarattı.Gazzetta dello Sport ile birlikte yarın yayınlanacak Sportweek dergisine röportj veren Abbiati, "Politik inancımı açıklıkla ortaya koymaktan utanmıyorum. Faşistlerle aynı görüşteyim. Faşistlerin, ülkenin güçlü olması ve Katolik inancına sahip olması gerektiği yönündeki fikirlerini paylaşıyorum. Ancak Yahudi düşmanlığı, Hitlerle hem fikir olma ve savaşa girme konularında ise aynı görüşte değilim" diye konuştu.