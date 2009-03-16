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Spor

Abbiati sezonu kapattı

Siena maçında sakatlanan İtalya Ligi takımlarından AC Milan'ın kalecisi Abbiati'nin büyük ihtimalle sezonu kapattığı bildirildi.

16 Mart 2009 02:00


Siena maçında sakatlanan İtalya Ligi takımlarından AC Milan'ın kalecisi Abbiati'nin büyük ihtimalle sezonu kapattığı bildirildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından AC Milan'ın kalecisi Christian Abbiati, dizinden sakatlanması nedeniyle sezonu kapatmış görünüyor.

AC Milan Asbaşkanı Adriano Galliani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Siena'ya karşı 5-1 üstünlükle biten maçta sakatlanarak, kaleyi Dida'ya devreden Abbiati'nin, dizindeki bağların yırtıldığını belirtti.

İtalyan file bekçisinin, sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyebileceğini ifade eden AC Milan yöneticisi, ''Önemli bir yırtık olmasından korkuyoruz'' dedi.

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