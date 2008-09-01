Abbate’ye 3.2 milyonluk haciz

Necmettİn Erbakan’ın yeğeni Mahmut Rauf Çataklı’nın sahibi olduğu ünlü Abbate gömleklerinin üretici şirketi Öztay Tekstil, Mercek Holding, Abbate Giyim ve Milli Gazete kuruluşu Milsan Basın aleyhine Asya Bank’ın şikayeti üzerine 3.2 milyon YTL’lik ihtiyati haciz kararı alındı. Mahkemeye 3 ayrı başvuru yapan ve İslami sermayeye yakınlığı ile bilinen Asya Bank, Mercek Holding ile kuruluşları Öztay Tekstil, Abbate Giyim ile yine Erbakan’ın liderliğini yaptığı partilere yakın gazete olan Milli Gazete’nin basım şirketi Milsan Basın’dan 18 Temmuz 2008 vadeli 4 ayrı bonodan dolayı toplam 4.3 milyon YTL alacaklı olduğunu belirtti.



Borçlu şirketlerin bonoları verdikleri 2007 yılından bu yana sadece 1 milyon 74 bin YTL ödeme yaptıklarını belirten Asya Bank, kalan 3 milyon 226 bin YTL’nin tahsili için borçlu şirketlerin malvarlığına ihtiyati haciz konulmasını istedi.



Malları kaçırabilirler



Bu takipten borçluların haberdar olmaması gerektiğine dikkat çeken Asya Bank, dilekçesinde şu görüşlere yer verdi:



“Borçlular hakkında icra takiplerine başlayacağımızdan ve takipten haberdar olmaları durumunda mallarını kaçıracaklarından endişe ettiğimizden, buna mani olmak için mahkemenizden borçluların menkul, gayrimenkul mallarıyla üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur” dedi. Mahkemeler, bankanın haciz talebini kabul ederek, icra işlemlerinin yürütülmesi için İstanbul İcra Müdürlükleri’ni yetkilendirdi.

