Abbate'nin çöküşünde ikinci adım

T24 - Geçtiğimiz günlerde, kapatılan RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın yeğeni Mahmut Rauf Çataklı’nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Öztay Tekstil'in bünyesinde bulunan Abbate, kullandığı 7 milyon liralık krediyi ödeyemeyince icra yoluyla 10,9 milyon liraya Halkbank'a satıldı. Milliyet gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Türkiye Finans Milli gazetenin arsasını satışa çıkarıyor başlıklı yazısında bu konuya değindi. İşte Yılmaz'ın bugün (08.10.2009) yayımlanan yazısı:



Abbate markasıyla 2000’lerin başında Türkiye’nin en büyük gömlek üretim kapasitesine ulaşan Öztay Tekstil, 28 Eylül’de Bilecik İcra Müdürlüğü’nde ikinci kez satışa çıkarıldı ve tek alıcı olarak 11 milyon lira teklifle Halkbank’a geçti.



Öztay, Abbate, Triton ve Mercek Holding’in yönetim kurulu başkanları; kapatılan RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın yeğenleri Mahmut Rauf Çataklı, Hüseyin Yavuz Erbakan’dı.



Öztay’ın çöküşü, Erbakan Hoca’nın Çankaya’dan af kararını beklediği günlerde, Akçay’daki yazlığında Abbate operasyonuna soyunmasıyla birlikte başladı.



Abramoviç teklif verdi



“Evrakta sahtecilik“ suçundan 2 yıl 4 ay ev hapsi cezası alan Erbakan Hoca, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den “af“ beklediği günlerde, Mercek Holding’in başındaki yeğenlerinden hisseleri istiyordu.



Hoca, siyasete hazırladığı damadı Mehmet Altınöz ve oğlu Fatih Erbakan’a, ekonomik ilişkileri iç içe geçen Mercek Holding yükünden kurtarıp, temiz bir sayfa açmaya kararlıydı.



Öztay şirketi ile Mehmet Altınöz arasındaki en yakın ilişki de, Kanlıca’daki yalıydı. 1999 yılında Şehmuz Tatlıcı’dan alınan 10 milyon dolar değerindeki 4 katlı yalı, 2006 yılında Erbakan Hoca’nın damadı Altınöz’e 1 milyon liraya satılıyordu.



Hoca ev hapsindeyken, Mercek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çataklı‘ya “Akçay’a gel anlaşalım, tüm hisseleri bana ver, sana 40 trilyon ödeyeyim“ teklifini yaptı.



Çataklı bu öneriye olumsuz yanıt vermekle kalmadı, bir süreliğine ortadan da kayboldu. Çataklı, dayısı ve Erbakan Hoca’nın kardeşi Kemalettin Erbakan’ın da desteğini yanına aldı. Neticede Mercek Holding yönetimini Kemalettin Bey’in oğlu Hüseyin Erbakan ile paylaşıyordu.



Rus oligarklarından Roman Abromoviç aynı günlerde, Mercek Holding’in yüzde 37 oranında ortak olduğu Milli Gazete arazisine (Milsan şirketine ait) 50 milyon dolar verebileceğini söylemişti.

Ancak ortada bir sorun vardı, bu arazinin satılması için Hoca’nın yeğenlerinden izin alması gerekiyordu.



Mercek Holding’in 29.04.2008 günü yapılan genel kuruluna yeğenlerden yetki almadan katılan Hoca’nın adamı Tevfik Özalp, (Özalp, aynı zamanda Mehmet Emin Özalp’in babası) arsa satışı için Milli Gazete’nin bağlı olduğu Milsa AŞ Genel Müdürü Ömer Yüksel Özek’i görevlendirdi.



SSK’ya da borçlular



Mercek Holding, kendi genel kurulunu iptal ettirdi. Aradan çok geçmeden Erbakan ailesi uzlaştı ve üzerinde Türkiye Finans Kurumu’nun ipoteği olan ve değerinin 15 milyon lira olduğu söylenen araziyi Cihan Kilerci’ye sattılar.



Kilerci’den bu satış için Çataklı 2 milyon lira alacaktı. Evdeki hesap çarşıya uymadı, 20 Ekim 2009 tarihinde Türkiye Finans araziyi satışa çıkarıyor. Bu durumda Kilerci’nin peşin ödediği 500 bin lira da Mercek Holding’in borç hanesine düşecek.



Abbate’nin üzerinde hiçbir halen mal varlığı bulunmuyor.



Sinpaş İnşaat Mercek Holding’in arazileri, Bisse Tekstil de Abbate markasıyla ilgileniyor. Ancak firmalar üzerindeki banka ipotekleri ve haciz işlemleri sonuçlanmadı.



Yönetime geldiği günden beri çalışanların primlerini ödemeyen Öztay’ın, SSK’ya 17 milyon liranın üzerinde borcu bulunuyor.



Buna karşılık SSK, Öztay’ın içindeki mal varlıklarının bir kısmına tedbir koyduysa da, ortada ne makine, ne değerli bir mal kaldı.



Kimisi Öztay’ın Mısır’da kurduğu Mertex firmasına, kimisi de Öztay’ın Atışalanı ve Esenler’deki fabrikalarına gönderildi.



Fabrikalar durdu, binaların içi tam takır kuru bakır; çalışanlar ve piyasa alacaklıları, bayiler, Öztay’ın içinden ne çıkacağını bekliyor.