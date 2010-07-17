-ABBAS'TAN İSRAİL'E ŞARTLAR RAMALLAH (A.A) - 17.07.2010 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 1967 sınırlarının, kurulacak Filistin devleti için esas olacağı şartının İsrail tarafından kabul edilmesi halinde, doğrudan görüşmelere hazır olduğunu söyledi. Abbas, Jordanian gazetesinde yayımlanan demecinde, İsrail'in, kurulacak bu Filistin devletine uluslararası güçlerin yerleştirilmesini de kabul etmesi gerektiğini kaydetti. ABD'nin, İsrail ile doğrudan görüşmelere başlaması yönündeki baskısıyla karşı karşıya bulunan Abbas, bunun için daha önce dile getirdiği, İsrail yerleşimlerinin dondurulması şartına ise değinmedi. Abbas'ın bu şartı geçmişte olmazsa olmaz biçiminde masaya sürmesinden ötürü, sözleri, görüşmelere başlamak için şartlarını yumuşatmış olabileceği şeklinde yorumlandı. İsrail ise doğrudan görüşmeler için Filistinlilere önceden hiçbir şekilde güvence veremeyeceğini belirtiyor.