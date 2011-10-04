-Abbas'tan müzakereye yeşil ışık TEL AVİV (A.A) - 03.10.2011 - Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetlerini durdurması halinde, müzakere masasına geri dönmeye hazır olduklarını yineledi. Abbas, Ramallah'ta Mukata başkanlık ikametgahında, ABD Savunma Bakanı Leon Panetta ile görüşmesinde, İsrail'in 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm prensibini kabul etmesi ve Yahudi yerleşim faaliyetleriyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde, Filistin tarafının müzakere masasına geri dönmeye hazır olduğunu belirtti. Filistin resmi haber ajansı Wafa'ya göre, görüşmede konuk bakan Panetta da iki devletli çözümün her iki tarafın da yararına olduğunu ifade etti. Bu arada Abbas ile görüşmesi öncesi Panetta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. İsrail Başbakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, görüşmede Netanyahu, ABD Başkanı Barack Obama ve kendisinin de söylediği gibi, barışın taraflar arasında doğrudan görüşmelerle olması gerektiğini kaydetti. Netanyahu, Panetta'dan Abbas ile görüşmesinde, önkoşulsuz olarak doğrudan görüşmelere girmesi konusunda cesaretlendirmesini de istedi. Panetta ise görüşmede İsrail'in güvenliğine verdikleri önemi vurgulayıp, "Biz güçlü iki müttefik ve ortaklarız" dedi. Panetta, İsrail'in güvenliğini destekleme konusunda gereken herşeyin yapılması için her zaman taahhütte bulunduklarını ve ABD Savunma bakanı olarak, kendisinin de bu taahhüdü sürdürme niyetinde olduğunu dile getirdi.